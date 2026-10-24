Türk usulü altın gününe global dokunuş! Ebru Yaşar’ın misafir listesi Hollywood’u kıskandıracak!

ÜTOPİK HAYAL: GLOBAL ALTIN GÜNÜ!

Kendi tabiriyle "çok ütopik" olan bu hayalinin detaylarını büyük bir heyecanla paylaşan Ebru Yaşar, yerel ve samimi altın günü geleneğini küresel bir boyuta taşımak istediğini esprili bir dille anlattı.

"Ben bunu globalde yapmak istiyorum arkadaşlar, mesela neden olmasın?" diyerek vizyonunu ortaya koyan ünlü isim, hayalindeki altın günü misafir listesini de tek tek açıkladı. Geleneksel lezzetler eşliğinde ağırlamayı düşlediği isimler ise adeta bir Grammy Ödül Töreni kadrosunu andırıyor.