Türk usulü altın gününe global dokunuş! Ebru Yaşar’ın misafir listesi Hollywood’u kıskandıracak!

Başarılı sahne performansları, dillerden düşmeyen hit şarkıları ve kendine has tarzıyla her daim adından söz ettiren Ebru Yaşar, bu kez samimi ve bir o kadar da eğlenceli açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekti.
Gündelik hayatında Türk kültürünün vazgeçilmez bir parçası olan geleneklerden kopmadığını belirten usta yorumcu, yaklaşık bir buçuk ayda bir yakın arkadaş grubuyla bir araya gelerek klasik bir "anne geleneği" olan altın gününü sürdürdüğünü ifade etti. Ev hanımlarının vazgeçilmezi olan bu kültürü yaşatan ünlü şarkıcının asıl dikkat çeken sözleri ise, bu samimi ev toplantılarını taşımak istediği uluslararası ve yıldızlar geçidi kıvamındaki yeni boyutu oldu.
Kendi tabiriyle "çok ütopik" olan bu hayalinin detaylarını büyük bir heyecanla paylaşan Ebru Yaşar, yerel ve samimi altın günü geleneğini küresel bir boyuta taşımak istediğini esprili bir dille anlattı.
"Ben bunu globalde yapmak istiyorum arkadaşlar, mesela neden olmasın?" diyerek vizyonunu ortaya koyan ünlü isim, hayalindeki altın günü misafir listesini de tek tek açıkladı. Geleneksel lezzetler eşliğinde ağırlamayı düşlediği isimler ise adeta bir Grammy Ödül Töreni kadrosunu andırıyor.
Ebru Yaşar'ın hayallerini süsleyen bu eşsiz altın gününün onur konukları arasında dünya müziğinin efsanevi sesleri yer alıyor. Şarkıcı; Celine Dion, Adele ve Mariah Carey gibi dev isimleri evindeki altın gününde ağırlamak istediğini belirtti. Müzik dünyasının bu dev kadınlarının Türk usulü bir altın gününde nasıl bir araya geleceği düşüncesi bile dinleyenleri ve sosyal medya kullanıcılarını gülümsetmeye yetti.
Ünlü şarkıcının hayalindeki konuk listesi sadece güçlü sesli müzik ikonlarıyla sınırlı değil. Moda dünyasının kalbinde yer alan, stiliyle kitleleri peşinden sürükleyen Victoria Beckham'ı da altın gününe davet etmek isteyen Yaşar, Beckham'ın katılması durumunda ondan şık tasarım kıyafetler alabileceğini mizahi bir şekilde dile getirdi.
Açıklamanın en çok güldüren ve viral olmaya aday kısımlarından biri ise Rihanna ve Lady Gaga hakkındaki çarpıcı yorumları oldu. Dünyaca ünlü yıldız Rihanna'yı da bu eşsiz kadroya dahil etmek istediğini belirten Yaşar, "Rihanna diyeceğim ama Rihanna çok doğuruyor. Ha bire doğuruyor kadın" sözleriyle herkesi kahkahaya boğdu. Pop müziğin marjinal ismi Lady Gaga için ise "Kesin yoğundur, gelemez" diyerek gerçekçi ama bir o kadar da komik bir tespitte bulundu.
Tüm bu eğlenceli senaryonun sadece kendi iç dünyasında kurduğu tatlı bir düş olduğunu kabul eden başarılı sanatçı, sözlerini "Böyle bir şey. Hayal işte yani. Neden olmasın?" diyerek noktaladı. Ebru Yaşar'ın hem Türk geleneklerine olan bağlılığını hem de küresel vizyonunu mizahi bir dille harmanladığı bu açıklamalar, magazin sayfalarında ve sosyal medyada günün en çok konuşulan konularından biri haline geldi.