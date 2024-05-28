Türkan Şoray Göbeklitepe’ye hayran kaldı

12 bin yıllık geçmişiyle, 1990 yılında Alman arkeolog Klaus Schmidt tarafından keşfedilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe, en eski yerleşim alanı olarak biliniyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen festivalde, Şanlıurfa'nın tarihi yerlerini gezen Türkan Şoray'ın bir sonraki durağı Göbeklitepe oldu.

Gezi sırasında kendisine eşlik eden Şanılurfa İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan'dan Göbeklitepe hakkında bilgi alan Türkan Şoray, daha sonra Göbeklitepeyi gezdi. Türkan Şoray, Şanlıurfa'ya gelen yerli ve yabancı turistlerin mutlaka Göbeklitepe'yi görmelerini tavsiye etti.

Göbeklitepe'nin Türkiye'de Şanlıurfa'da olmasının ayrı bir mutluluk kaynağı olduğunu aktaran Şoray, "Ülkemizin tarihi zenginliklerini görmesi lazım herkesin. Göbeklitepe'yi görmeye davet ediyorum. dedi.

Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, "Değerli sanatçımız Türkan Şoray'ı Göbeklitepe'de görmekten mutluluk duyduk" dedi.