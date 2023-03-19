‘Türkçe popun trendlerde olması harika’

Sinan Akçıl önceki gün Kağıthane'deki bir platoda 'Piyanist 3' albümünden İlyas Yalçıntaş ile çıkaracağı 'Hiç Unutma' isimli parçanın klip çekimindeydi. Çekimlere ara verildiğinde soruları yanıtlayan Akçıl ve Yalçıntaş, "Bu şarkının bir büyüsü var. Dinleyip de ağlatmadığımız arkadaşlarımız olmadı. Şarkıyı okuyup hazırlamamız 30 dakika falan sürdü" diye konuştu.Son dönemde yükselişte olan rap müzik ile ilgili konuşan Akçıl, "Şu an Türk popu bitti deniliyor ve hep geyiği yapılıyor. Türkçe pop şarkısının trendlerde olması bizi gururlandırıyor" dedi. İlyas Yalçıntaş ise "Hiç Unutma ismi, zaten hiç unutmamamız gereken bir durum yaşandığı için geldi aklımıza. Oradan da bir çağrışım yaptı diyebiliriz" yorumunu yaptı.