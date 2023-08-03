‘Türkçe’ye de, Türkçe şarkılara da aşığım’

LinetHarbiye Açık Hava Konserleri kapsamında sahnedeydi. Kariyerinin en önemli konserlerini hep Harbiye'de yaptığını dile getiren Linet; seyirciye güzel bir gece yaşattı. Her dilde şarkılar söylediğini dile getiren Linet "Her zaman en içten, en damardan, en güçlü, en yaşayarak söylediğim şarkılar Türkçe şarkılar. Türkçe'ye de şarkılara da aşığım" diyerek performansına devam etti. Konserin ikinci yarısına yaklaşık 1 yıl önce vefat eden annesini anısına Türk Sanat Müziği şarkıları ile başlayan Linet; "Beni sahnede dünyanın en güzel bakışları ile izlerdi. Bu gece teyzem de burada, çok mutluyum, anneciğimi anmak istedim. Hayata, sevdiklerimize sarılarak devam edelim" diyerek gözyaşlarını tutamadı.