Türkiye ve Gürcistan arasında ‘Köprü’

Türkiye ve Gürcistan arasında bir ilke imza atılıyor. İki ülkenin sinemadaki ilk ortak yapımı olan 'Köprü', 25 Ekim'de Türkiye ve Gürcistan'da eş zamanlı olarak vizyona giriyor. Prof. Dr. İsmet Dindar'ın anlattığı gerçek bir olaydan esinlenerek yazılan filmin başrollerinde Türk oyuncu Emre Kızılırmak ve Gürcistan'ın sevilen pop yıldızı Nini Baduraşvili yer alıyor. Filmin kadrosunda ayrıca Gürcistan sinemasının usta oyuncuları Zurab Tsintskiladze ve Kristine Imadadze ile Türk oyuncu Elif Baysal da yer alıyor. Çekimleri Tiflis, Batum ve İstanbul'da gerçekleştirilen film, sinemaseverlere görsel şölen sunmayı hedefliyor.