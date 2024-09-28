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Giriş Tarihi: 29.9.2024

Türkiye'nin pop yıldızları seçilecek

Türkiye’nin pop yıldızları seçilecek
Türkiye'nin yeni müzik grubunu oluşturmak için büyük bir heyecanla beklenen Big 5 Türkiye yarışması sosyal medyada yayınlanmaya başladı. Müzik, dans, performans, sahne ışığı ile değerlendirilecek ve haftalarca devam edecek olan sahne maratonu yaşanacak. Ön elemeleri başlayan yarışmada, kıyasıya bir rekabetle önce 15 aday seçilecek ardından da finale kadar gelebilen 5 yarışmacı, Türkiye'nin 'T-Pop' yıldızları olacak. Kazanan yarışmacılar yeni bir müzik kariyerine açılacak. Jüri koltuğunda şarkıcı Gülçin Ergül, Enes Abdulla ve Tolga Alkış oturuyor.
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Türkiye'nin pop yıldızları seçilecek
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