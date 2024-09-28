Türkiye’nin pop yıldızları seçilecek

Türkiye'nin yeni müzik grubunu oluşturmak için büyük bir heyecanla beklenen Big 5 Türkiye yarışması sosyal medyada yayınlanmaya başladı. Müzik, dans, performans, sahne ışığı ile değerlendirilecek ve haftalarca devam edecek olan sahne maratonu yaşanacak. Ön elemeleri başlayan yarışmada, kıyasıya bir rekabetle önce 15 aday seçilecek ardından da finale kadar gelebilen 5 yarışmacı, Türkiye'nin 'T-Pop' yıldızları olacak. Kazanan yarışmacılar yeni bir müzik kariyerine açılacak. Jüri koltuğunda şarkıcı Gülçin Ergül, Enes Abdulla ve Tolga Alkış oturuyor.