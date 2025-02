Türkiye’ye doyamadı

Dünyaca ünlü Alman oyuncu ve model Caroline Daur, geçtiğimiz aylarda 'She Said Yes' adlı filmin çekimi için İstanbul'a geldi. Hailey Bieber'ın yakın arkadaşı olan Daur, İstanbul'da kaldığı süre boyunca hem çalıştı hem de tarihi yerleri gezip şehrin keyfini çıkardı.

Tekneyle Boğaz turu yapan ünlü yıldız, Kapalıçarşı'ya gidip bol bol alışveriş yaptı. Yöresel lezzetlerin tadına da bakan Daur, kebap ve lokma yedi. Ekip arkadaşı Cansu Tosun ile çok yakın olan Alman oyuncu, "Cansu'yla çalışırken kardeş gibi olduk" dedi.