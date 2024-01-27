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Giriş Tarihi: 28.1.2024

Türkülerimizi değiştirmesinler

Türkülerimizi değiştirmesinler
Hülya Koçyiğit, 'Film Gibi Hayatlar' programında bu hafta, Türk halk müziği sanatçısı Bedia Akartürk'ü konuk etti. Koçyiğit'in "Müzik yeteneğin genlerinden mi geliyor?" sorusu üzerine Akartürk, şu cevabı verdi: "Annemin de babamın da sesi çok güzelmiş. Ben de konuşacağıma türkü söylermişim. Her yörenin nağmesini bozmadan okumaya çalışırım. O türkü o yörede nasıl okunuyorsa, ben de öyle okumaya çalıştım hep. 3000'in üzerinde türkü biliyorum. Bizim türkülerimiz çok zor, hepsinin ayrı ayrı kokusu var."
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Türkülerimizi değiştirmesinler
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