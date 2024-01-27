Türkülerimizi değiştirmesinler

Hülya Koçyiğit, 'Film Gibi Hayatlar' programında bu hafta, Türk halk müziği sanatçısı Bedia Akartürk'ü konuk etti. Koçyiğit'in "Müzik yeteneğin genlerinden mi geliyor?" sorusu üzerine Akartürk, şu cevabı verdi: "Annemin de babamın da sesi çok güzelmiş. Ben de konuşacağıma türkü söylermişim. Her yörenin nağmesini bozmadan okumaya çalışırım. O türkü o yörede nasıl okunuyorsa, ben de öyle okumaya çalıştım hep. 3000'in üzerinde türkü biliyorum. Bizim türkülerimiz çok zor, hepsinin ayrı ayrı kokusu var."