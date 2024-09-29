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Giriş Tarihi: 30.9.2024

Üç kez ciddi şekilde aşık oldum

Üç kez ciddi şekilde aşık oldum
Rafet El Roman, Kıbrıs'ta sahne aldı. Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcı "Bugün sahilde oturdum. Çok güzel söz yazdım, bir şarkı sözü. Tamamlamam gereken bir dörtlük vardı, ona vesile oldu güzel sahil" dedi. Özel hayatıyla ilgili de konuşan şarkıcı, şunları dile getirdi: "Aşkı seviyorum, duygu insanıyım. Ama aşk biraz bana hayali gibi bir şey geliyor. Ciddi anlamda 3 kere aşık oldum. Unutamadıklarımdan, acısını çektiklerimden söz ediyorum. İleriki yaşlarda Allah insanı aşktan korusun. 60 yaşında sevdaya tutulmuş bir adamın halini hiç düşünmek istemiyorum. Erken vefat eder."
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Üç kez ciddi şekilde aşık oldum
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