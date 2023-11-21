Uğur Akkuş’a yakalama kararı

Ebru Şallı'nın eşi işadamı Uğur Akkuş'un da aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında kripto para ticareti vaadiyle 2 kişiyi 500 bin dolar dolandırdıkları iddia edilmişti. Akkuş ve beraberindeki 3 şüpheli hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.Davanın birinci celsesi dün İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanıklar Abdullah Alkreish, Feyza Betül Köksal ve Ercan Ekşin katılırken Uğur Akkuş katılmadı. Duruşmada ilk olarak savunma yapan Alkreish, Uğur Akkuş ile biri aracılığıyla tanıştığını ve iş yapmaya başladıklarını, sonrasında Akkuş'un yanında çalışan Eyüp'le iletişimi sürdürdüğünü söyledi.Alkreish, Akkuş ile ofisinde buluştuklarını ve güven duyduğu gerekçesiyle kripto para almak için 497 bin 500 dolar verdiğini anlattı. İşadamı Alkreish, "Akkuş 'Sistemde arıza oldu. Sıkıntı yok. Yarın mutlaka hesabınıza düşecek. Yarın 10 gibi gelin bir zararınız varsa ödemeye hazırım' dedi ama bizi oyaladı. Daha sonra Fransa'ya kaçtığını öğrendim" diyerek beraatını istedi. Akkuş'un avukatı, müvekkiline ulaşamadığını ileri sürerek, "Maddi zarar giderildi. Bir sonraki celse hazır edeceğiz" dedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, Akkuş hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.