Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Derin "Ya Ebru'yu ya beni öldürecek" demişti... Uğur Akkuş'a uzaklaştırma kararı çıktı!

Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Derin daha önce kendinin de şiddet gördüğünü iddia etti:



"Şu an çok kötü durumdayız. Çocuklarım nerede bilmiyorum. Uğur aslında bir hükümlü. Cezaevinden izinli çıktı. Çocuğumu alma hakkı yoktu. Fakat kızımı ben yeğenimle buraya getirip teslim ettim. Kızım beni aradı. Korkudan tuvaletini altına yapmış. 'Anne beni kurtar' dedi. Kızımı ve oğlumu gören olursa polisi arasın. Bana yapılan şiddet çocuklarıma yapılmayacak. Bu adam ruh hastası. Bir yere kapatılmalı. Yoksa ya Ebru'yu öldürecek ya çocuklarımı ya da beni. Kızımı ve oğlumu bana ver Uğur. Zamanında benim de her yerim kırıldı."



Gonca Derin, karakola giderek eski eşi Uğur Akkuş'tan şikâyetçi oldu ve yakalama kararı çıkarttı. Derin'in yeğeni Ceylin'in ise çıkan arbedede kolunun çatladığı öne sürüldü.