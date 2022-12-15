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Giriş Tarihi: 15.12.2022 10:31 Son Güncelleme: 15.12.2022 10:54

Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Derin "Ya Ebru'yu ya beni öldürecek" demişti... Uğur Akkuş'a uzaklaştırma kararı çıktı!

Gonca Derin, Ebru Şallı ile evli olan eski eşi Uğur Akkuş’un çocuklarını darbedip kaçırdığını iddia etmişti. Uğur Akkuş hakkında yakalama kararı çıkartan Gonca Derin, “Ya Ebru’yu öldürecek ya çocuklarımı ya da beni... Zamanında benim her yerimi kırdı” demişti. Aile Mahkemesi’ne başvuran Gonca Derin eski eşi Uğur Akkuş hakkında kızı ve kendisi için 2 ay uzaklaştırma kararı da aldırdı.

Uğur Akkuş’un eski eşi Gonca Derin Ya Ebru’yu ya beni öldürecek demişti... Uğur Akkuş’a uzaklaştırma kararı çıktı!

Eski eşi Gonca Derin'e şiddet uygulayan iş insanı Uğur Akkuş'un geçen aylarda eşi Ebru Şallı'yı da araç içerisinde darbettiği iddia edilmişti. Şallı, yaşanan olayın ardından açıklama yaparak, iddiaların asılsız olduğunu belirtmişti.

Bu kez Uğur Akkuş'un kızı Aden Su ve oğlu Emir Alp'e şiddet uygulayarak, annesinden uzaklaştırdığı öne sürüldü. Bu olayların ardından polis olay yerine gelerek rezidanstaki dairelerde Uğur Akkuş ile çocuklarını aradı ancak bulamadı.

Gonca Derin'in Akkuş'un şiddetine maruz kalan yeğeni Ceylin, olayı şöyle anlattı:

"Aden, babasıyla görüşmek istemiyordu. Annesi 'O senin baban, görüşmen gerekir. Hatta Ceylin de yanında olsun' dedi. Biz de Aden ile babasıyla görüşmeye geldik. Babasının doğum günüydü. Babası hiçbir şey demeden Aden Su'yu kollarından sıkarak, zorla arabaya götürdü. Aden Su, 'Baba bırak beni, gelmek istemiyorum' dedi. Beni de yere itip sürükledi. Hemen polisi aradım."

Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Derin daha önce kendinin de şiddet gördüğünü iddia etti:

"Şu an çok kötü durumdayız. Çocuklarım nerede bilmiyorum. Uğur aslında bir hükümlü. Cezaevinden izinli çıktı. Çocuğumu alma hakkı yoktu. Fakat kızımı ben yeğenimle buraya getirip teslim ettim. Kızım beni aradı. Korkudan tuvaletini altına yapmış. 'Anne beni kurtar' dedi. Kızımı ve oğlumu gören olursa polisi arasın. Bana yapılan şiddet çocuklarıma yapılmayacak. Bu adam ruh hastası. Bir yere kapatılmalı. Yoksa ya Ebru'yu öldürecek ya çocuklarımı ya da beni. Kızımı ve oğlumu bana ver Uğur. Zamanında benim de her yerim kırıldı."

Gonca Derin, karakola giderek eski eşi Uğur Akkuş'tan şikâyetçi oldu ve yakalama kararı çıkarttı. Derin'in yeğeni Ceylin'in ise çıkan arbedede kolunun çatladığı öne sürüldü.

OLAYDA YENİ GELİŞME: UZAKLAŞTIRMA KARARI ÇIKTI

Akkuş'un çocuğuna şiddet uyguladığını ve kaçırdığını ileri süren Derin, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Şikâyet dilekçesindeki iddiaya göre, Gonca Derin kızı Aden'i 15 Kasım'da babasının yanına yolladı. Ancak birkaç saat geçtikten sonra Aden, annesini arayarak 'Ne olur beni kurtar' diye yardım istedi.

Gonca Derin, polis ekipleriyle beraber Uğur Akkuş'un Mecidiyeköy'deki evine gitti. Eve geldiğinde kimseyi bulamadıklarını şikâyet dilekçesinde belirten Derin, "Kızım, babası tarafından zorla alıkoyulmaktadır. Şikâyetçiyim" dedi.

Gonca Derin, bir süre sonra da, kızının karakola teslim edildiğini söyledi.

Gonca Derin şikâyetinin ardından Aile Mahkemesi'ne başvurarak Uğur Akkuş hakkında kızı ve kendisi için 2 ay uzaklaştırma kararı da aldırdı.

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Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Derin "Ya Ebru'yu ya beni öldürecek" demişti... Uğur Akkuş'a uzaklaştırma kararı çıktı!
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