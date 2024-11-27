Uğur Dündar’ın babalık davasında İzmir muamması

Ünlü gazeteci Uğur Dündar hakkında Dilara Gülatan'ın açtığı babalık davasında geçtiğimiz günlerde karar çıktı. Isparta 3. Aile Mahkemesi'nde görülen davada, İzmir Adli Tıp Kurumu'nca DNA incelemesi sonucu Dündar'ın Gülatan'ın biyolojik babalık durumuna ilişkin delil bulunmadığı aktarılarak davanın reddine karar verildi. Gülatan'ın avukatları tarafından yargılamanın eksik yapıldığı iddia edildi. Geçtiğimiz yıl Metin Akpınar'a ikiz kızları Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu tarafından Antalya Aile Mahkemesi'nde açılan babalık davasından daha önce açıldı ancak karar bu davadan çok daha sonra verildi. Gülatan'ın avukatlarının iddialarına göre yargılamada çok sayıda gri alan var.İddialara göre, dava 2022 yılında Isparta Aile Mahkemesi'nde açıldı. Dava dosyasına hakim G. A. bakıyordu. Mahkeme, Dündar'la Dilara Gülatan arasındaki bağın ortaya çıkarılabilmesi için DNA incelemesi ve eşleştirmesinin yapılmasına hükmetti. Ancak mahkeme Metin Akpınar'ın da babalık davasındaki DNA incelemesini gerçekleştiren Antalya Adli Tıp Kurumu yerine İzmir Adli Tıp Kurumu'nu tercih etti. Gülatan'ın avukatları 3 kez itiraz etti ancak Hakim G.A.'nın kararı değişmedi.Uğur Dündar'dan geçtiğimiz yıl ekim ayında İstanbul Beykoz Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde DNA için örnek alındı. Gülatan'ın avukatları da hastanede bulunuyordu ancak Uğur Dündar'ın DNA örneğini verdiği alana avukatlar alınmadı.İzmir'deki Adli Tıp incelemesi Uğur Dündar'ın, Dilara G.'nin babası olmadığı yönünde hazırlanan raporun tarihinin 22 Mart 2023'tü ancak Dilara G. ve Dündar'dan kan örnekleri Ekim-Kasım 2023 süre zarfında alındı. Kan örneği alındığı tarihten sonra geçen 7 aylık sürede örneklerin bozulma ihtimali vardı. Örnekler aynı anda alınmalıydı ancak iki taraftan bir buçuk ay arayla kan örneği alındı.Yönetmelikte yer alan 'Kuru kan örneği' alınması uygulamasına gidilmedi. Kan örnekleri İzmir Adli Tıp Kurumu'nun yeni binasına taşınma dönemindeyken alındı. Ayrıca, Adli Tıp Kurumu yönetmeliğine göre, alınan örnekler tarafların hiçbir kimlik bilgisi verilmeksizin işleme tabi tutuluyor. İşlemi yapan görevliler sadece kodlama ile verilen kodları görüyor. Ancak Dündar ve Dilara Gülatan arasında geçen bu davada kişilerin isimlerinin her evrakta açık bir şekilde yazarak Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.İzmirAdli Tıp'ın raporu mahkemeye geçtiğimiz mart ayında gönderildi. Bu esnada davaya G.A. yerine D.S. isimli hakim bakmaya başladı. Mahkeme başkan dosyaya bakmaya başlar başlamaz karar vererek Uğur Dündar'ın Gülatan'ın biyolojik babalık durumuna ilişkin delil bulunmadığı aktarılarak davanın reddine karar verdi.