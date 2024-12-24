Uğur Dündar’ın babalık davasında yeni gelişme... Dilara Gülatan kararı İstinaf’a taşıdı

Uğur Dündar hakkında Dilara Gülatan'ın açtığı babalık davasında geçtiğimiz günlerde karar çıktı. Isparta 3. Aile Mahkemesi'nde görülen davada, İzmir Adli Tıp Kurumu'nca DNA incelemesi sonucu Dündar'ın Gülatan'ın biyolojik babalık durumuna ilişkin delil bulunmadığı aktarılıp davanın reddine karar verildi. Gülatan'ın avukatları tarafından yargılamanın eksik yapıldığı iddia edildi. Gülatan'ın avukatları Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi'ne başvurdu. İstinaf'a sunulan 5 sayfalık dilekçeye GÜNAYDIN ulaştı. Dilekçede yapılan yargılamada; DNA örneği alınması, raporlama gibi delil toplama safhalarında yapılan yasaya aykırı hususlar 6 maddede sıralandı. Gülatan'ın avukatının verdiği dilekçeyle Isparta 3. Aile Mahkemesi'nin verdiği kararın istinaf incelemesi sonucunda kaldırılmasına ve yeniden yargılama yapılarak talep doğrultusunda karar verilmesi istendi. Aksi halde ise dosyanın ilk derece mahkemesine gönderilebileceği de talep edildi.





DOSYADAKİ EKSİKLİKLER 6 MADDEDE SIRALANDI



1-İNCELEME ÖZENSİZ YAPILDI

Dilekçeye göre, Adli Tıp Kurumu raporunda rapor tarihi 22 Mart 2023 olarak belirtiliyordu. Ancak o tarihte henüz hem Uğur Dündar'dan hem de Dilara Gülatan'dan herhangi bir DNA örneği alınmadı. Bu hatanın sehven yazıldığı dahi düşünüldüğünde böyle bir davada rapor tarihinin yanlış belirtilmesi, incelemenin özensiz yapıldığını gösterdiği anlatıldı.

2-RAPORUN TARİHİ HATALIYDI

Rapor tarihinin 22 Mart 2024 olduğu kabul edilse dahi, UYAP sistemine eklenme tarihinin ise 13 Mart 2024 olduğuna dikkat çekilen dilekçede, '13 Mart'ta eklenmiş olan raporun düzenleme tarihinin 22 Mart olması raporun kuşkuya mahal verilmeyecek şekilde düzenlenmiş olması kuralında sakatlığa sebebiyet vermektedir' ifadeleri kullanıldı.





3-KİMLİK BİLGİLERİ İFŞA EDİLDİ

Dilekçede, Adli Tıp raporunun eklerindeki DNA incelemesi yapılan kişilerin kimlik bilgilerinin açıkça ifşa edildiği de hatırlatıldı. Özellikle alınan, muhafaza edilen ve incelenen örneklerin değiştirilmemesi ve gizliliğini sağlamak adına kişiye, adı, soyadı, adresi, doğum tarihine karşılık gelecek şekilde kod verilmesi gerekirken yapılmadığı hatırlatıldı. Dilekçede, "Biyolog bilirkişinin işlemsiz dosyayı iade etmesi gerekirken, kimlik bilgilerine ulaşılır şekilde yapılan inceleme sonucu oluşturulan raporun hükme esas alınması mümkün değildir" denildi.

4-KURU KAN ÖRNEĞİ ALINMADI

Adli Tıp Kurumu yönetmeliğine göre de Uğur Dündar'dan kan örneği alındığı ancak inceleme tarihi ile örnek alınma tarihi arasında geçen süre dikkate alındığında kan örneği yapısının bozulabilme ihtimalinin göz ardı edildiği aktarıldı. Bu tip durumlarda yönetmeliğe göre, kuru kan (kan leke) örneği alınması gerekirken Dündar'dan alınmadığı ifadeleri yer aldı.





5-TAŞINMADA İNCELEME GECİKTİ

Dilekçede ayrıca, örnek alınma tarihleri olan Ekim-Kasım 2023 olduğu hatırlatıldı. Alınan örneklerin 19 Şubat 2024'te Adli Tıp Kurumu'na ulaştığı, bu süreçte ise İzmir Adli Tıp Kurumu'nun taşındığı, taşınma sırasında örneklerin karışması, değişmesi gibi durumların raporun sonucuna etki edebileceğine dikkat çekildi.

6-ANNEDEN ÖRNEK ALINMADI

DNA testi için biyolojik anneden de örnek alınmasına karar verilmişti. Ancak anneye ulaşılamaması sebebiyle yalnızca taraflardan örnek alındığı vurgulanan dilekçede, annenin örneği alınmaksızın yapılan incelemelerde babalık indeksinin düşük belirlendiği hatırlatıldı. Annenin örneğiyle testin yeniden yapılması gerektiği vurgulandı.





YARGITAY KARARI ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Taraflardan örneklerin ayrı ayrı talimat mahkemelerince alındığı ancak Yargıtay içtihatlarında tarafların aynı anda birlikte DNA örneği vermek üzere sevk edilerek yeniden Adli Tıp raporu alınması gerektiği, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin 2021'de verdiği bir kararla örnek gösterildi.