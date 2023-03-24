Uğur Güneş: Çukurova’nın İtalya’da bu kadar sevilmesi gurur verici

Geçtiğimiz yıllarda atv'de yayınlanan 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinin İtalya'da da yayınlanmasıyla ülkede popüler olan Uğur Güneş, ülkenin en büyük ve en çok izlenen kanalı Chanel 5'in reyting rekorları kıran programı 'Verissimo'ya konuk oldu. Dünyanın pek çok yerinden ünlü sanatçıların katıldığı programda soruları yanıtlayan Güneş, İtalya'ya gittiği andan itibaren hayranlarından yoğun ilgi gördü. Oyuncu; hayranlarını kırmayarak bol bol fotoğraf çektirdi. Güneş program yayınlandığı an ise sosyal medyada TT olarak İtalyan gündeminde en çok konuşulan konu oldu. Güneş, "Bir Zamanlar Çukurova'nın İtalya'da bu kadar yoğun ilgi görmesi ve canlandırdığım 'Yılmaz' karakterinin bu kadar benimsenmesi beni çok mutlu etti. Yaptığımız projenin bu kadar çok kişi tarafından sevilmesi ve ilgi görmesi çok gurur verici" dedi.PROGRAMDA çocukken pilot olmak istediğinden bahseden Uğur Güneş; şunları söyledi: "Üniversiteye geçince oyuncu olmaya karar verdim. Başlarda televizyona çıkarken çekiniyordum fakat zamanla alıştım. Ailem ilk başta oyuncu olmama pozitif bakmıyordu ve başka mesleğe yönelmemi istediler. Fakat ben oyuncu olmaya karar verdikten sonra fazlasıyla destek oldular ve benimle gurur duyuyorlar."