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Giriş Tarihi: 25.10.2026 11:21 Son Güncelleme: 25.10.2026 11:25

Ünlü manken Sema Şimşek'ten olay kural! "16 yaşındakilerle podyuma çıkmam"

Bir dönemin ünlü mankenlerinden Sema Şimşek, Nişantaşı’nda görüntülendi. Bir süredir ekranlardan uzak olan Şimşek, sosyal medyada paylaşım yapmayı neden sevmediğini anlatırken 50 yaşında podyuma çıkma tercihine ve genç modellerle ilgili düşüncelerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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MAGAZİN SERVİSİ Günaydın
Ünlü manken Sema Şimşek’ten olay kural! 16 yaşındakilerle podyuma çıkmam
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Podyumların ve ekranların tanınan yüzü Sema Şimşek, uzun süren sessizliğini Nişantaşı'nda bozarak yaptığı açıklamalarla magazin gündeminin merkezine oturdu.

Sosyal medyada aktif olmaktan ve göz önünde yaşamaktan kaçınan ünlü oyuncu ve manken, sektördeki son duruma ve podyum tercihlerine dair net çizgilerini gözler önüne serdi.

Geçmişten bugüne modellik sektöründeki değişimleri değerlendiren ünlü isim, genç nesil modellerle aynı sahnede yer alma konusundaki bakış açısını çarpıcı sözlerle ifade etti.

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SEMA ŞİMŞEK'TEN OLAY ÇIKIŞ!

Sektördeki son durumu ve podyum tercihlerini değerlendiren Şimşek, yılların getirdiği tecrübeyle net bir çizgi çektiğini belirtti.

Sosyal medyada paylaşım yapmayı sevmediğini ve podyumlara sadece manevi tatmin amacıyla çıktığını ifade eden ünlü isim, yaş grubunun önemine dikkat çekti.

"Ben 50 yaşındayım, 16 yaşındaki kızla aynı podyumda olmak bana fresh gelmiyor" diyerek podyumdaki duruşunu özetleyen Şimşek, kendi yaş grubuyla sahne almayı sevdiğini ve kendi dönemlerinden sonra o ruhun bir daha yakalanamadığını vurgulayan açıklamalarda bulundu.

SEMA ŞİMŞEK KİMDİR?

Sema Şimşek, 24 Şubat 1976 tarihinde Almanya'nın Gelsenkirchen şehrinde dünyaya gelmiş Türk oyuncu ve eski mankendir.

Sekiz yaşında ailesiyle birlikte Türkiye'ye kesin dönüş yapan Şimşek, lise yıllarında mankenlik sektörüne adım attı. 1994 yılında düzenlenen prestijli Best Model of Turkey yarışmasında birincilik elde ederek adını tüm Türkiye'ye duyurdu, ardından 1995 yılında katıldığı Best Model of The World yarışmasında dünya dördüncüsü seçildi.

1998 yılında Paris Moda Haftası'nda dünyaca ünlü markaların podyumlarında yürüyen Türk zarafet temsilcileri arasında yer aldı.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör

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Ünlü manken Sema Şimşek'ten olay kural! "16 yaşındakilerle podyuma çıkmam"
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