Ünlü manken Sema Şimşek'ten olay kural! "16 yaşındakilerle podyuma çıkmam"

"Ben 50 yaşındayım, 16 yaşındaki kızla aynı podyumda olmak bana fresh gelmiyor" diyerek podyumdaki duruşunu özetleyen Şimşek, kendi yaş grubuyla sahne almayı sevdiğini ve kendi dönemlerinden sonra o ruhun bir daha yakalanamadığını vurgulayan açıklamalarda bulundu.