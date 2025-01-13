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Giriş Tarihi: 13.1.2025 06:43 Son Güncelleme: 13.1.2025 07:53

Ünlü oyuncu Bahar Şahin’in gizemli takipçi çilesi! “Köpek” yorumuna jet şikayet

Ünlü oyuncu Bahar Şahin, sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafının altına gelen yorumla çılgına döndü. Güzel oyuncu, küfürlü yorumu affetmedi, durumu savcılığa taşıdı. “Tam bir köpeksin, k...” şeklindeki yorumun sahibinden şikayetçi oldu. Şahsına hakaret edildiğini ileri süren Şahin’in şikayeti sonrası soruşturma başlatıldı.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Ünlü oyuncu Bahar Şahin’in gizemli takipçi çilesi! Köpek yorumuna jet şikayet

Küçük yaşlardan beri birçok dizide yer alan ve son dönemde oynadığı "Zalim İstanbul" dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Bahar Şahin da sosyal medya yorumlarından nasibini aldı. İddiaya göre bir takipçisinin yorumuna fena sinirlenen oyuncu, kendisini savcılıkta buldu.

"KÖPEK" LAFINA DAYANAMADI
İddiaya göre takipçisi, 12 Aralık 2024 günü oyuncu Bahar Şahin'in sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafının altına küfürlü bir yorum yazdı. "Tam bir köpeksin, k..." şeklindeki paylaşımı gören ünlü oyuncu, duruma kayıtsız kalmadı. Avukatı aracılığıyla savcılığa başvurdu.

ÜNLÜ OYUNCU ADLİ SÜRECİ BAŞLATTI
Suç duyurusunda şahsına küfür edildiğini ileri süren Şahin, kişilik haklarına saldırı yapıldığını, kendisine hakaret edildiğini ve bu durumun fikir özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilemeyeceğini belirtti. Ayrıca genç oyuncu, şeref, onur ve saygınlığına zarar verildiğini ileri sürerek söz konusu yorumun sahibinin cezalandırılmasını talep etti.

GİZEMLİ TAKİPÇİYE SORUŞTURMA
Savcılık gizemli takipçi hakkında "Hakaret" suçundan soruşturma başlattı. Bu kapsamda yorumun yazıldığı sosyal medya hesabının sahibinin araştırılması için adli süreç başladı. Soruşturma tüm hızıyla sürerken Bahar Şahin'in takipçisiyle davalık olup olmayacağı ise merak konusu.

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Ünlü oyuncu Bahar Şahin’in gizemli takipçi çilesi! “Köpek” yorumuna jet şikayet
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