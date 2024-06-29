Ünlü oyuncu Feyza Civelek’in ifadesi ortaya çıktı: Mahkemede ‘bir daha kullanmayacağım’ sözü verdi

Oyuncu Feyza Civelek'in, uyuşturucu siparişi verip, tam torbacıdan alacakken polislere yakalandığı ortaya çıkmıştı. Hatta çevirmeye takılan torbacıya seslenerek, "Getirdin mi malzemeleri" dediği ifade edilmişti. Civelek'in uyuşturucu temin etmeye çalıştığı isim olan Selçuk Ç.'ye, 'Uyuşturucu veya uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan dava açıldı. Civelek ise bu dosyada, uyuşturucu maddeyi temin edememesinden dolayı 'tanık' sıfatıyla bulunuyordu. Davanın görüldüğü İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi geçtiğimiz ay, dosyada 'tanık' sıfatıyla yer alan Civelek hakkında zorla getirme kararı çıkarmıştı.Civelek'in geçtiğimiz günlerde, mahkemeye gelip ifade verdiği ortaya çıktı. Civelek'in ifadesine GÜNAYDIN ulaştı. Civelek, "Bir arkadaş marifetiyle numarasını almıştım. Benim o gün moralim bozuktu, alkol de almıştım. Moralimin bozukluğunun nedenini söylemek istemiyorum. Özel bir sebepti. Alkol kesmeyince uyuşturucu almak istedim" dedi. Daha önce de Selçuk Ç. isimli kişiden uyuşturucu aldığını aktaran Civelek, "Ben kendisinden uyuşturucu sipariş etmiştim. Fiyatını hatırlamıyorum. Bana maddeyi getirirken sanırım yolda yakalanmış. Ben maddeyi teslim alamadım. Gönül ilişkim yoktur. Beraber uyuşturucu almamız falan da söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.CİVELEK son olarak mahkeme başkanına seslenerek, "Sizlere bir daha bu maddeyi kullanmayacağım hususunda söz veriyorum. Bir daha narkotik madde kullanırsam en ağır cezaya razıyım. İlk ve son kez mahkemelere geldim daha da gelmeyeceğim. Bilgim görgüm bundan ibarettir. Tanıklık ücret talebim yoktur" diyerek sözlerini tamamladı. Duruşma savcısı, sanık Selçuk Ç.'nin tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirirdi. Mahkeme heyeti de sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.