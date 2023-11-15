Ünlü oyuncu jakuzide ölü bulunmuştu! Yakın arkadaşı sessizliğini bozdu: Bana borçlu olduğun...

54 yaşındaki Chandler Bing karakteriyle tüm dünyada tanınan Perry, Los Angeles'taki jakuzide evinde ölü bulundu. Emniyet kaynakları, olay yerinde herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadığını ve herhangi bir cinayet belirtisinin bulunmadığını söyledi.

Komedi dizisi Friends'te Chandler'ı canlandıran Matthew, 1994'ten 2004'e kadar yayınlanan 10 sezon boyunca bu rolün başında yer aldı. Jennifer Aniston , Courteney Cox , Lisa Kudrow, David Schwimmer ve Matt LeBlanc'la birlikte rol aldı.

Dizide Joey Tribbiani rolünü oynayan Matt, arkadaşı ve rol arkadaşının ani ölümü hakkındaki sessizliğini dokunaklı bir sosyal medya paylaşımıyla bozdu.

Üzücü haberden iki hafta sonra Instagram'da yaptığı açıklamada Matthew Perry,

"Matthew, üzülerek sana veda ediyorum. Birlikte geçirdiğimiz zamanlar açıkçası hayatımın en sevdiğim zamanları arasında yer alıyor. Seninle aynı sahneyi paylaşmak ve sana dostum demek benim için bir onurdu. Seni düşündükçe hep gülümseyeceğim ve seni asla unutmayacağım. Asla. Kanatlarını aç ve uç kardeşim sonunda özgürsün. Seni çok seviyorum. Ve sanırım bana borçlu olduğun 20 dolar sende kalıyor."