Ünlü oyuncu Rüzgar Aksoy dansçı sevgilisi Yasemin Sancaklı ile evlendi! Romantik pozları hayran bıraktı

Ünlü oyuncu Rüzgar Aksoy, uzun süredir dans sanatçısı Yasemin Sancaklı ile aşk yaşıyordu.
42 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz aylarda sevgilisine Paris'te evlilik teklif etmişti.
Aksoy ile Sancaklı'nın nikah şahitliğini ise ünlü oyuncular Bora Cengiz ve Yiğit Uçan yaptı.
Ünlü isimlerin akın ettiği düğünde Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy da vardı.
Düğün öncesi köpekleriyle samimi pozlar veren çift, davet boyunca sevenleriyle fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.
Çift, sosyal medya hesabından "Rüya gibi geldi geçti… çok güzeldi. Bize gönül verip anılarımızı paylaşan tüm dostlara teşekkür ederiz. Harika insanlarla yolarımız kesişmiş. Ailemize, dostlarımıza emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. İyi ki siz" notuyla duygularını dile getirdi.
Mutlu çiftin romantik düğün pozları ise hayran bıraktı.
Aksoy ile Sancaklı'nın beğeni yağan karelerine ise dostlarından tebrik mesajları geldi.