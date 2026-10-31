Ünlü oyuncudan takipçilerine acil çağrı! "Sakın İnanmayın!" diyerek açıkladı

SİBER KORSANLAR ÜNLÜLERİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

İpek Karapınar'ın en mutlu günlerinde başına gelen bu talihsiz siber saldırı, sosyal medya güvenliğinin günümüzde ne kadar kritik bir konu olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Son zamanlarda hızla artan hesap çalma vakaları, özellikle yüz binlerce takipçisi olan ünlüleri hedef alarak büyük bir dijital tehdit oluşturuyor.