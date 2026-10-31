Ünlü oyuncudan takipçilerine acil çağrı! "Sakın İnanmayın!" diyerek açıkladı

"Küçük Sırlar", "Adını Kalbime Yazdım" ve özellikle izlenme rekorları kıran "Kırgın Çiçekler" dizisinde canlandırdığı karakterle hafızalara kazınan İpek Karapınar, başarılı oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminin yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor.
Yönetmen Ali Balcı ile 30 Ağustos 2025 tarihinde dünyaevine giren ve geçtiğimiz günlerde sağlıklı bir erkek çocuk dünyaya getirerek ilk kez anne olmanın paha biçilemez sevincini tadan ünlü oyuncu, bu kez bambaşka ve oldukça can sıkıcı bir olayla gündeme geldi.
Son dönemde ünlü isimlerin sık sık başına gelen siber saldırıların son kurbanı, ne yazık ki İpek Karapınar oldu. Özel hayatına dair keyifli anlarını ve kariyerindeki gelişmeleri takipçileriyle paylaşmayı seven Karapınar'ın aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabı, kimliği belirsiz siber korsanlar tarafından acımasızca ele geçirildi.
Kötü niyetli kişilerin dijital tuzağına düşen ünlü oyuncu, hesabının kontrolünü kaybettiğinde büyük bir şaşkınlık yaşadı.
Olayın hemen ardından farklı iletişim kanalları aracılığıyla durumu sevenlerine duyurmak için harekete geçen başarılı oyuncu, yaşanabilecek olası dolandırıcılık vakalarının önüne geçmek adına hızlı bir müdahalede bulundu. Karapınar, hesabını ele geçiren kişilerin kendi adını kullanarak insanlardan para talep edebileceğini veya zararlı içerikler gönderebileceğini öngörerek yakın çevresini bilgilendirdi.
824 Bin Takipçili Hesapta Büyük Tehlike!
Instagram platformunda tam 824 bin gibi oldukça büyük bir takipçi kitlesine sahip olan İpek Karapınar, siber dolandırıcıların bu geniş ağı kullanarak masum insanları tuzağa düşürmesinden endişe ediyor. Hayranlarına acil bir çağrıda bulunan ünlü isim, "Gelen mesajlara itibar etmeyiniz" diyerek herkesi sert bir dille uyardı.
Kendi profilinden atılan şüpheli direkt mesajların (DM) veya yapılabilecek asılsız paylaşımların kesinlikle dikkate alınmaması gerektiğini belirten Karapınar'ın, hesabını geri almak için platform yetkilileriyle iletişime geçtiği tahmin ediliyor.
SİBER KORSANLAR ÜNLÜLERİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR
İpek Karapınar'ın en mutlu günlerinde başına gelen bu talihsiz siber saldırı, sosyal medya güvenliğinin günümüzde ne kadar kritik bir konu olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Son zamanlarda hızla artan hesap çalma vakaları, özellikle yüz binlerce takipçisi olan ünlüleri hedef alarak büyük bir dijital tehdit oluşturuyor.
Korsanlar, güvendikleri ünlülerin hesaplarından gelen sahte yatırım tavsiyelerine veya yardım taleplerine inanan takipçileri dolandırmayı amaçlıyor. Sevenlerinin desteğini arkasına alan İpek Karapınar'ın, çalınan hesabını ne zaman geri alacağı ise magazin kulislerinde şimdiden büyük merak konusu oldu.