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Giriş Tarihi: 31.10.2026 13:53

Ünlü oyuncudan takipçilerine acil çağrı! "Sakın İnanmayın!" diyerek açıkladı

Ekranların sevilen yüzü, güzeller güzeli oyuncu İpek Karapınar cephesinden gelen son dakika haberi sevenlerini adeta şoke etti! Kısa bir süre önce anne olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü yıldızın başına öyle bir talihsizlik geldi ki, duyanlar kulaklarına inanamadı. Siber zorbaların hedefi olan başarılı oyuncu, yaşadığı büyük kabusu yakın çevresiyle paylaşarak acil bir uyarıda bulundu.

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Ünlü oyuncudan takipçilerine acil çağrı! Sakın İnanmayın! diyerek açıkladı
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"Küçük Sırlar", "Adını Kalbime Yazdım" ve özellikle izlenme rekorları kıran "Kırgın Çiçekler" dizisinde canlandırdığı karakterle hafızalara kazınan İpek Karapınar, başarılı oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminin yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor.

Ünlü oyuncudan takipçilerine acil çağrı! Sakın İnanmayın! diyerek açıkladı

Yönetmen Ali Balcı ile 30 Ağustos 2025 tarihinde dünyaevine giren ve geçtiğimiz günlerde sağlıklı bir erkek çocuk dünyaya getirerek ilk kez anne olmanın paha biçilemez sevincini tadan ünlü oyuncu, bu kez bambaşka ve oldukça can sıkıcı bir olayla gündeme geldi.

Ünlü oyuncudan takipçilerine acil çağrı! Sakın İnanmayın! diyerek açıkladı

Oğluyla geçirdiği mutlu anların tadını çıkaran Karapınar, dijital dünyanın karanlık yüzüyle yüzleşmek zorunda kaldı.

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Ünlü oyuncudan takipçilerine acil çağrı! Sakın İnanmayın! diyerek açıkladı

Son dönemde ünlü isimlerin sık sık başına gelen siber saldırıların son kurbanı, ne yazık ki İpek Karapınar oldu. Özel hayatına dair keyifli anlarını ve kariyerindeki gelişmeleri takipçileriyle paylaşmayı seven Karapınar'ın aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabı, kimliği belirsiz siber korsanlar tarafından acımasızca ele geçirildi.

Ünlü oyuncudan takipçilerine acil çağrı! Sakın İnanmayın! diyerek açıkladı

Kötü niyetli kişilerin dijital tuzağına düşen ünlü oyuncu, hesabının kontrolünü kaybettiğinde büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Ünlü oyuncudan takipçilerine acil çağrı! Sakın İnanmayın! diyerek açıkladı

Olayın hemen ardından farklı iletişim kanalları aracılığıyla durumu sevenlerine duyurmak için harekete geçen başarılı oyuncu, yaşanabilecek olası dolandırıcılık vakalarının önüne geçmek adına hızlı bir müdahalede bulundu. Karapınar, hesabını ele geçiren kişilerin kendi adını kullanarak insanlardan para talep edebileceğini veya zararlı içerikler gönderebileceğini öngörerek yakın çevresini bilgilendirdi.

Ünlü oyuncudan takipçilerine acil çağrı! Sakın İnanmayın! diyerek açıkladı

824 Bin Takipçili Hesapta Büyük Tehlike!

Instagram platformunda tam 824 bin gibi oldukça büyük bir takipçi kitlesine sahip olan İpek Karapınar, siber dolandırıcıların bu geniş ağı kullanarak masum insanları tuzağa düşürmesinden endişe ediyor. Hayranlarına acil bir çağrıda bulunan ünlü isim, "Gelen mesajlara itibar etmeyiniz" diyerek herkesi sert bir dille uyardı.

Ünlü oyuncudan takipçilerine acil çağrı! Sakın İnanmayın! diyerek açıkladı

Kendi profilinden atılan şüpheli direkt mesajların (DM) veya yapılabilecek asılsız paylaşımların kesinlikle dikkate alınmaması gerektiğini belirten Karapınar'ın, hesabını geri almak için platform yetkilileriyle iletişime geçtiği tahmin ediliyor.

Ünlü oyuncudan takipçilerine acil çağrı! Sakın İnanmayın! diyerek açıkladı

SİBER KORSANLAR ÜNLÜLERİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

İpek Karapınar'ın en mutlu günlerinde başına gelen bu talihsiz siber saldırı, sosyal medya güvenliğinin günümüzde ne kadar kritik bir konu olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Son zamanlarda hızla artan hesap çalma vakaları, özellikle yüz binlerce takipçisi olan ünlüleri hedef alarak büyük bir dijital tehdit oluşturuyor.

Ünlü oyuncudan takipçilerine acil çağrı! Sakın İnanmayın! diyerek açıkladı

Korsanlar, güvendikleri ünlülerin hesaplarından gelen sahte yatırım tavsiyelerine veya yardım taleplerine inanan takipçileri dolandırmayı amaçlıyor. Sevenlerinin desteğini arkasına alan İpek Karapınar'ın, çalınan hesabını ne zaman geri alacağı ise magazin kulislerinde şimdiden büyük merak konusu oldu.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör

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Ünlü oyuncudan takipçilerine acil çağrı! "Sakın İnanmayın!" diyerek açıkladı
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