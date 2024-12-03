Ünlü oyuncuların Katar çıkarması

Sanat dünyasının ünlü isimleri, Katar'da gerçekleşen2024 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda bir araya geldi. Yarışın sondan bir önceki ayağı olan Katar Grand Prix'si takip eden isimler arasında atv'nin eski oyuncuları da vardı.Aldatmak dizisinde oynayan Yusuf Çim, Ben Bu Cihana Sığmazam oyuncusu Pelin Uluksar ve Kalp Yarası dizisinin başrolü Gökhan Alkan'ın yanı sıra Meksika'daki WTA turnuvası şampiyonu milli tenisçi Zeynep Sönmez, hem yarış heyecanına ortak olmak, hem de küçük bir gezi yapmak için rotalarını Doha'ya çevirdi. Katar turizm ajansı Qatar Visit'in ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte ünlü oyuncular, Doha'da çöle gidip unutulmaz bir gün geçirdi.Uluskar, Çim ve Alkan, önce safari turuna katıldı. Ünlü oyuncular, daha sonra deveye binip eğlenceli anlar yaşadı. Akşam saatlerinde de Katar'da gerçekleşen formula 1 yarışını izlemek için yerlerini alan ünlü isimler, bol bol fotoğraf çekip bu unutulmaz anları ölümsüzleştirdi.Yarışı takip eden isimlerden biri de efsane motosikletçi Kenan Sofuoğlu'ydu. Ünlü sporcu, 5 yaşındaki oğlu Zayn ile birlikte yarışı izledi. Bebekliğinden beri babasının kontrolünde otomobil ve motosiklette hız denemeleri yapan Zayn, tutkunu olduğu Formula 1'in şampiyonasını da izleyip bu heyecana ortak olduğu için büyük mutluluk yaşadı.