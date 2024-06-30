Ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu: Filmimin yapılmasını istemem kimse beni oynayamaz

Fantezi müziğin güçlü seslerinden Cengiz Kurtoğlu, Kıbrıs'ta sahne aldı. 40 yıllık sanat yaşamında unutulmaz şarkılara imza attığını belirten Kurtoğlu, her kesim tarafından hâlâ konserlerde yoğun ilgi ile karşılaştığını söyledi.Ameliyat ile kilo verdikten sonra giyiminde artık daha spor ve rahat kıyafetler tercih ettiğini söyleyen Kurtoğlu, "Yıllarca papyon ve kravat ile sahne aldıktan sonra bu rahatlığı sonuna kadar sahnemde de gösteriyorum" dedi. Uzun süredir şarkı yapmayan sanatçı, "Artık gerçekten uğraşamıyorum, hatta 6 yıldır her şeyi hazır olan bir şarkım var, stüdyoya girip okuyamadım" diye konuştu.Ünlü sanatçı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yakın dostluğu hakkında da şunları söyledi: "Biz onunla 40 yıllık abi kardeş gibiyiz, özellikle 'Duyanlara Duymayanlara' ve Karadeniz şarkılarımı çok beğenir. O ülkemizin aynı zamanda başkomutanıdır." Cengiz Kurtoğlu'na hayatının film yapılmasını isteyip istemediği sorulduğunda ise "İstemiyorum. Kimse beni oynayamaz, oynamasın. Böyle bir şeye de izin vermem" diye cevap verdi. Sanatçı Tarabya'daki sahne aldığı zamanlarla ilgili "Ah keşke yine o günler geri gelse" diyerek özlemini dile getirirken bazı genç erkek sanatçıların oje sürmesi, etek giymesi, estetik yaptırması hakkında da "Bırakın bunları vallahi rezalet işler" diyerek sert tepki gösterdi.