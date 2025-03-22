Ünlü şarkıcı Türkiye’ye geliyor

Ukraynalı ünlü şarkıcı Svetlana Yamkova konserleriyle hız kesmiyor. Avrupa ve Amerika'da konserlerine devam eden ünlü şarkıcı, çok yakın zamanda Türkiye'de konser vermeye hazırlanıyor. Repertuarında Ukrayna halk şarkılarından caz ve pop müziğe kadar birçok şarkıyı seslendiren başarılı şarkıcı Svetlana Yamkova ''Müzik bitmeyen bir yolculuk. Kendimi geliştirmek için hala çok çalışıyorum. Türk hayranlarımdan birçok mesaj alıyorum. Onlara bir sürprizim olacak, çok yakın zamanda Türkiye konserim var. Türk halkıyla bulaşacağım için çok heyecanlıyım'' ifadelerini kullandı. Güzel şarkıcı Türk hayranlarına ''Sizleri çok seviyorum. Buluşmamıza az kaldı'' diyerek sözlerini noktaladı.