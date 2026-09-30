Haberler Günaydın Haberleri Ünlüler Mersin’de yarıştı
Giriş Tarihi: 30.09.2026

Ünlüler Mersin’de yarıştı

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
MERVE YURTYAPAN MERVE YURTYAPAN
Ünlüler Mersin’de yarıştı
  • ABONE OL

Ünlü isimler geçtiğimiz günlerde Mersin'de eğlence dolu günler geçirdi. BN Equinox Weekend adlı etkinliğe ilgi büyük oldu. Müzik, spor, gastronomi dolu 3 günü dolu dolu yaşayan isimler arasında milli atlet Merve Aydın, oyuncu Tuğba Melis Türk, milli sporcu Nefise Karatay ve boksör Seren Ay Çetin vardı.

Ünlü isimler Mersin'deki ilk padel sahasında, kıyasıya mücadele etti. Ardından da kurulan parkurlardaki yarışmalara katıldı. Misafirlerin gün batımında keyifli vakit geçirdikleri partilere ise, DJ performansı, Latin Dans Rüzgarı ve Sevda Hummadi eşlik etti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Ünlüler Mersin’de yarıştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA