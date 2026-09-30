Ünlüler Mersin’de yarıştı

Ünlü isimler geçtiğimiz günlerde Mersin'de eğlence dolu günler geçirdi. BN Equinox Weekend adlı etkinliğe ilgi büyük oldu. Müzik, spor, gastronomi dolu 3 günü dolu dolu yaşayan isimler arasında milli atlet Merve Aydın, oyuncu Tuğba Melis Türk, milli sporcu Nefise Karatay ve boksör Seren Ay Çetin vardı.

Ünlü isimler Mersin'deki ilk padel sahasında, kıyasıya mücadele etti. Ardından da kurulan parkurlardaki yarışmalara katıldı. Misafirlerin gün batımında keyifli vakit geçirdikleri partilere ise, DJ performansı, Latin Dans Rüzgarı ve Sevda Hummadi eşlik etti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör