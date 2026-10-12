’Ünlüler okulu gibiydi’

Alişan ve Yudum, önceki gün stüdyo çıkışı görüntülendi. Gazetecilerle sohbet eden ikiliden Yudum, "Okuldan tanışıyoruz. Çok güzel yıllardı, ders biterdi, kantine giderdik. Zara, Gökhan Tepe, Hakan Altun, İzel- Çelik-Ercan; hepimiz aynı okuldaydık" dedi. Yudum, "Alişan ile okul anınız var mı?" sorusuna ise şöyle cevap verdi: "Birçok anımız var. Esprileri çok içtendir onun. Her şeyiyle güldürürdü bizi, hâlâ da güldürür. O dönemin arkadaş grubu olarak hepimiz bir yerlere geldik."
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Mete Efendioğlu - Editör