’Ünlüler okulu gibiydi’

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Alişan ve Yudum, önceki gün stüdyo çıkışı görüntülendi. Gazetecilerle sohbet eden ikiliden Yudum, "Okuldan tanışıyoruz. Çok güzel yıllardı, ders biterdi, kantine giderdik. Zara, Gökhan Tepe, Hakan Altun, İzel- Çelik-Ercan; hepimiz aynı okuldaydık" dedi. Yudum, "Alişan ile okul anınız var mı?" sorusuna ise şöyle cevap verdi: "Birçok anımız var. Esprileri çok içtendir onun. Her şeyiyle güldürürdü bizi, hâlâ da güldürür. O dönemin arkadaş grubu olarak hepimiz bir yerlere geldik."