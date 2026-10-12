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Giriş Tarihi: 12.10.2026

'Ünlüler okulu gibiydi'

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’Ünlüler okulu gibiydi’
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Alişan ve Yudum, önceki gün stüdyo çıkışı görüntülendi. Gazetecilerle sohbet eden ikiliden Yudum, "Okuldan tanışıyoruz. Çok güzel yıllardı, ders biterdi, kantine giderdik. Zara, Gökhan Tepe, Hakan Altun, İzel- Çelik-Ercan; hepimiz aynı okuldaydık" dedi. Yudum, "Alişan ile okul anınız var mı?" sorusuna ise şöyle cevap verdi: "Birçok anımız var. Esprileri çok içtendir onun. Her şeyiyle güldürürdü bizi, hâlâ da güldürür. O dönemin arkadaş grubu olarak hepimiz bir yerlere geldik."
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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'Ünlüler okulu gibiydi'
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