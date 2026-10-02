Ünlüler Robu’nun macerasına ortak oldu

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Çocukların sınırsız hayal gücünü ve cesaretle attıkları ilk adımları beyaz perdeye taşıyan 'Robu 404' adlı filmin galası önceki gün yapıldı. Galada, fuaye alanında kurulan pamuk şeker arabaları ve dağıtılan elma şekerleri geceye şenlik havası kattı. Geceye Yavuz-Dicle Seçkin ile kızları Asya, Kenan Ece ile oğlu ve Saner-Ayşe Ayar katıldı. Bugün vizyona giren Küçük Can ile kendi elleriyle yaptığı robotu Robu'nun dostluğunu anlatan film, minik sinemaseverlerden tam not aldı.