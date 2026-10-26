Ünlüleri derbi heyecanı sardı

Bugün oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. 117 yıllık ezeli rekabette, iki takım 407. kez karşı karşıya gelecek. Milyonların kilitlendiği dev derbi öncesi, ünlü isimler de skor tahminlerini paylaştı. Takımlarını her zaman destekleyen ünlü isimler, oynanacak maçta takımlarının galip geleceğine inandıklarını belirtti. İşte ünlüler ve skor tahminleri:





Atakan Özkaya: "Fenerbahçeli olarak 3-1 biz kazanırız."

Melis Minkari: "Galatasaray 2-1 kazanır."

Afra Saraçoğlu: "2-1 Fenerbahçe kazanır."

İlker Ayrık: "1-0 olsun Fenerbahçemizin olsun."

Irmak Arıcı: "Bence maç berabere biter."

Dilara Aksüyek: "Ben fanatik Fenerbahçeliyim, kesin 2-1 kazanırız."

Berdan Mardini: "2-1 Galatasaray'ın alacağını düşünüyorum."

Fatma Toptaş: "Galatasaraylıyım, 1-0 alırız."

Kubilay Aka: "Maçta çok gol beklemiyorum, Fenerbahçe 2-1 kazanır."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör