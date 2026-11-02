Üretmeyene piyasada yer yok

Şarkıcı Funda Arar
, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Kıbrıs
'ta sahneye çıktı. Kıbrıs'ın artık evi gibi olduğunu belirten Funda Arar, yoğun geçen yaz sezonunun ardından biletli konser temposunu yavaşlattığını doğruladı: "Çünkü gerçekten yoruldum. Bir yandan lansmanlar, festivaller, özel işler derken bayağı bir yoğunluk vardı. Bu kış dönemi biraz çocuğuma vakit ayırmak istedim açıkçası. Okulu var, dersleri var, o da bizi özlüyor." Dijital platformların sanatçıları sürekli üretime zorladığını söyleyen Arar, "Dijital algoritmalar insanları daha fazla üretmeye yönlendiriyor. Platform sana 'Benim için çalışıyor musun? Her ay bir şarkı koyuyor musun?' diye bakıyor. Eğer yılda bir şarkı koyayım dersen seni şutluyor. Algoritmayı boş bırakmaya gelmez, o sürekli stüdyodayız" dedi.
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Mete Efendioğlu - Editör