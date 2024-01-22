Ustalarla gençler aynı filmde buluştu

Usta sanatçılar Işıl Yücesoy ile Erhan Yazıcıoğlu'nu genç oyuncularla bir araya getiren 'Haydi Tut Elimi' filminin galası önceki gün gerçekleştirildi. Aile bağları ve arkadaşlık ilişkilerine ayna tutacak film çocuklara ve ailelere yarı yıl hediyesi olarak 26 Ocak'ta vizyona girecek. Kimi zaman komik kimi zaman da hüzünlü sahnelerin yer aldığı filmde dans tutkunu iki genç yetenek Duygu ve Kaan, yurtdışındaki dans okulunda eğitim alabilmek için seçmelere katılacaktır. Seçmelere katılmanın yoluysa 'bir şarkının hikayesini' bulmaktan geçer.