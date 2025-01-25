‘Ustayım’ diyerek dolandırdı!

Pervin Bağdat, dolandırıcıların kurbanı oldu. Kadıköy'de oturan Pervin Bağdat, geçtiğimiz 31 Aralık günü Marmaraser isimli firmayı arayarak kombi bakım arıza kaydı oluşturdu. Bir süre sonra telefonla ünlü oyuncuya ulaşıp kendisini 'Şaban' olarak tanıtan kişi keşif için ikamete geleceğini belirtti. Aynı gün ikamete gelen şüpheli Şaban ve yanında bulunan kişi arızanın elektrik voltajından kaynaklandığını söyledi. Şüpheli iki kişi arızanın çok büyük olduğunu, kombi bakımı için 22 bin lira bakım ücreti istedi. Şüpheli kişi daha sonra aceleci tavır takınarak, Bağdat'a banka uygulamasını açtırıp oyuncunun telefonunu eline alıp, onayını almadan 22 bin lirayı başka bir hesaba yolladı. Gördüğü tavır karşısında neye uğradığını şaşıran Bağdat işlemin iptal edilmesini istedi. Parasının iadesini alamayan ünlü oyuncu dolandırıldığını anlayınca adliyenin yolunu tuttu.

'RIZAM OLMADAN PARAYI HESABA GÖNDERDİ'

PERVİN Bağdat şikayet dilekçesinde, şüpheli iki kişinin aceleci tavır takınıp, başka bir ustayla telefonda konuşuyormuş gibi yapıp sorunun önemli olduğunu söylediklerini belirtti. Şaban isimli şüpheli kişinin banka uygulamasını açtırdıktan sonra kendi rızası olmaksızın parayı başka bir hesaba yolladığını ifade etti. Bağdat, şahısların ikametten ayrıldıktan sonra işlemi iptal ettirmek için yetkili şirketini aradığını daha sonra eve gelen kendilerini Oktay C. ve Bayram isimleriyle tanıtan kişilerin para iadesi yapacaklarını söylediklerini ancak paranın gönderilmediğini kaydetti. Bağdat, eve gelen 4 şüphelinin fikir birliği içinde olup kendisini dolandırarak mağdur ettiklerini dile getirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.