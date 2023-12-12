Uyku uyumuyor yemek yemiyor! O ünlü isim şimdi tanınmaz halde: Kendi kendini bitirdi…

Sharon Osbourne alışkanlıkları içeren alışılmadık sabah rutinini açıkladı.
BÜTÜN GECE UYANIK KALIYOR
Bir podcastte konuşan 71 yaşındaki Sharon, az ve düzensiz bir gece uykusunun ardından her sabah iki saat banyo yaptığını itiraf etti. Eski reality TV yıldızı, "Bütün gece uyanık kalıyorum" dedi ve uyuduğunda ise ertesi gün öğlen "12 civarında" uyanacağını ekledi.
Gün başladığında banyoda iki saat geçirdiğini, haber programlarını izlediğini, e-postalarını kontrol ettiğini ve telefon görüşmeleri yaptığını söyledi.
Suyun nasıl sıcak kaldığı konusunda ise; "Suyu boşaltıyorum, sonra tekrar dolduruyorum ve içine farklı bir banyo tuzu koyuyorum" diye açıklama yaptı.
HAFTADA ÜÇ GÜN AĞZINA LOKMA KOYMUYOR
Yayınlanan bir önceki podcast bölümünde de Osbourne, 'her hafta' üç gün yemek yemediğini söyledi. Bu arada Sharon yakın zamanda bir zayıflama ilacı kullandığını da itiraf etmişti. Birkaç ayda toplam 20 kilo verdi ve şu anda 50 kilonun altında olan Sharon için uzmanlar, tüm bu alışkanlıkların bir dizi sağlık sorunu riskiyle karşı karşıya kalabileceğini söylüyor.
Dr. Stuart Fischer şunları söyledi: "Bu alışkanlıkların hiçbirini hiçbir zaman kimseye tavsiye etmem. Bunların hiçbiri sağlıklı bir vücuda sahip olmanızı sağlamayacaktır. Uzun süre banyoda kalmak cildin üzerindeki su dehidrasyona neden oluyor. İnsanlar aşırı banyo yaptığında cilt yüzeyinden faydalı yağlar da arınır."
"Sabahları beyindeki nöronların yeniden canlanması için vücudumuzun düzenli uykuya ihtiyacı var" diye ekledi ve eğer vücut düzenli bir rutinde değilse farklı zamanlarda uyumak zararlı olabileceğini söyledi.
BANYODA UZUN SÜRE KALMAK TEHLİKELİ OLABİLİR
Dermatolog Dr Jeffery Fromowitz da banyoda çok uzun süre kalmanın cildinizin kelimenin tam anlamıyla dökülmesine yol açabileceğini söyledi. "Aslında suya uzun süreli maruziyet cildi aşırı doyurur ve cildin bozulmasına yol açabilir" dedi.
Osbourne'un kronik uykusuzluğuna gelince, araştırmalar bunun ciddi sonuçlar doğurabileceğini öne sürüyor. Bilim insanları, gecede beş saatten az uyuyan kişilerin depresyona yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu buldu.
UYKUSUZLUK DA SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇIYOR
Yeterli uyku uyumamak, stres hormonu olan kortizol seviyelerinin artması da dahil olmak üzere bir dizi sağlık sorununa neden olabilir. Kronik stres tükenmişliğe yol açabilir. Bir diğer endişe ise değişken olan uyku düzenidir.
Podcast'te Osbourne, uykuya dalmayı başardığında da bunun her gece farklı bir saatte olduğunu itiraf ediyor. Son araştırmalar, tutarlı bir uyku rutini sürdürmenin, uykuda ne kadar zaman harcadığınızdan da daha faydalı olabileceğini öne sürüyor. Nörolog ve uyku uzmanı Dr. Chris Winter, DailyMail.com'a her sabah aynı saatte yatmayı ve uyanmayı önerdiğini söyledi.
Geçen ay The Journal of Sleep'te yayınlanan bir araştırma, düzenli bir uyku rutini sürdürmenin erken ölüm riskini yüzde 20 azalttığını ortaya çıkardı. Araştırmacılar ayrıca, uykuda geçirilen sürenin önemli olduğunu ancak daha kısa ve daha düzenli uykunun, tutarsız yatma saatleriyle daha uzun uykuya kıyasla daha düşük erken ölüm riskiyle ilişkili olduğunu belirtti.
YEMEK DÜZENİ DE OLDUKÇA TEHLİKELİ
Sharon Osbourne'un ilginç alışkanlıklarından bir diğeri de yeme alışkanlıklarıdır; yani birkaç gün yemek yememek. Dr Mary Jacobson, kimsenin üç gün oruç tutmasının iyi bir fikir olmayacağını söyledi.
"Periyodik, 72 saatlik oruç sürdürülebilir değil" dedi. "Hasta, ağırlık döngüsü veya yo-yo dediğimiz kısır döngüye giriyor... zamanla başlangıçta olduğundan daha fazla kilo alabilir."
72 saatlik orucun vücut üzerindeki etkilerine ilişkin çok fazla tıbbi araştırma bulunmadığını ancak bir çalışmada, oldukça kısıtlı diyet uygulayan kişilerin iştahlarında artış ve zihinsel sağlıklarında değişiklikler olduğunu ortaya çıkardığını söyledi.
Araştırmalar aynı zamanda uzun süre yemek yememenin kan şekeri seviyelerinin düşmesine neden olduğunu, bunun da fazla mesainin depresyon ve düşük enerji seviyeleriyle bağlantılı olduğunu gösteriyor.