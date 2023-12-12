Uyku uyumuyor yemek yemiyor! O ünlü isim şimdi tanınmaz halde: Kendi kendini bitirdi…

BÜTÜN GECE UYANIK KALIYOR

Bir podcastte konuşan 71 yaşındaki Sharon, az ve düzensiz bir gece uykusunun ardından her sabah iki saat banyo yaptığını itiraf etti. Eski reality TV yıldızı, "Bütün gece uyanık kalıyorum" dedi ve uyuduğunda ise ertesi gün öğlen "12 civarında" uyanacağını ekledi.

Gün başladığında banyoda iki saat geçirdiğini, haber programlarını izlediğini, e-postalarını kontrol ettiğini ve telefon görüşmeleri yaptığını söyledi.

Suyun nasıl sıcak kaldığı konusunda ise; "Suyu boşaltıyorum, sonra tekrar dolduruyorum ve içine farklı bir banyo tuzu koyuyorum" diye açıklama yaptı.