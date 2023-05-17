‘Uykuluydum bankadan arandığıma inandım’

Ünlü oyuncu Erkan Can'ın biriken kart aidatı ve promosyonlarının hesabına aktarılacağı vaadiyle 2 yıl önce dolandırıcılara 9 bin dolarını kaptırdığı ortaya çıktı. Olay, Kartal'da yaşandı. Can'ı arayan bir kişi bankada çalıştığını, biriken kart aidatı ve promosyonlarını hesabına aktaracaklarını söyledi.Daha sonra ev telefonundan aranan oyuncu, telefondaki kişinin yönlendirmesiyle mobil bankacılık üzerinden işlem yaptı. Bu işlemler sırasında Can'ın eşi, ünlü oyuncuyu aradı ve hesabından o dönem 116 bin TL'ye tekabül eden 9 bin doların bozdurularak başka hesaba gönderildiğini söyledi. Dolandırıldığını anlayan Can, kendisini arayan numaraya bir daha ulaşamadı ve şikayetçi oldu. Savcılık, Can'ın hesabındaki paranın Ünal G. adlı şahısın hesabına geldiğini belirledi. İfadesi alınan şüpheli, mahalleden Ramo olarak tanıdığı bir arkadaşına para geleceğini, banka hesabı olmadığından arkadaşına kendi hesabını kullandırdığını öne sürdü.Hesabına gelen parayı da birlikte çektiklerini ve arkadaşına verdiğini söyleyen Ünal G., dolandırıcılık olayından haberi olmadığını, Ramo'nun kimlik bilgilerini bilmediğini söyledi. Hakim karşısına çıkan Ünal G., Ramo diye bildiği arkadaşının yaptığı araç satışından 10 bin TL alacağını ancak bankaya gidip parayı çektiklerinde 90 bin liradan fazla para geldiğini, bu miktarı da arkadaşına verdiğini söyledi. Mahkemede dinlenen arkadaşı ise hesabı kullanmadığını belirtti. Can ise olay günü uykulu olduğunu ve bankadan arandığına inandığını belirtti. Şahsın yönlendirmesi ile mobil işlemler yaptığını ve isteği dışında hesabındaki paranın başka hesaba aktarıldığını öğrendiğini söyleyen Can "Bugüne kadar zararım karşılanmadı, şikayetçiyim" dedi.SAVCILIKÜnal G.'nin yaptığı savunmanın hayatın olağan akışına aykırı ve suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu belirterek gerçeğe aykırı beyanla Can'ın iradesinin fesada uğratıldığını kaydetti. Ünal G.'nin, kendisini kamu görevlisi veya banka kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık suçundan 10 yıla kadar hapsi istendi.