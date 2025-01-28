‘Uyum içinde çalışan bir ekip olduk’

Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği yapımına ise NGM'nin imza attığı atv'nin yeni dizisi 'Kardelenler'in oyuncusu Edip Tepeli, samimi açıklamalar yaptı. "Her aile sırdır. Bayram gibi başlıyor bizim hikaye. Bütün ailenin bir araya geldiği… Bireysel olarak kendilerini mutsuz olarak tanımlamayacak karakterlerin, hayalimizdeki aileye nasıl uyumlanamadıklarını anlatan, sır gibi ama hepimizin de bildiği bir hikaye bu" diyen Tepeli karakteri 'Kahraman' hakkında ise şunları söyledi:"Karakteri yargılamamak, oyuncu için olmazsa olmazdır. Yine de 'Ben olsam böyle yapmazdım' aklınızdan çıkmaz. Çünkü rol çıkar, can çıkmaz. 'Kahraman'ı oynarken bunları çok yaşıyorum. Kalbinin de temizliğini hep hissediyorum. Manipülasyona çok açık bir adam. Bu derede akmak benlik değil. Ağzımı sulandırıyor yaşayacağı hikayenin, dönüşümün benim süzgecimden geçecek olması, heyecanlanıyorum." Tepeli, ekip olarak çok uyumlu çalıştıklarını, herkesin kendi kompozisyonunu var etmesi için birbirlerine alan açtıklarını söyledi.