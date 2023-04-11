Ünlü filmlerin cast’çısı büyük şok yaşadı: Uyurken soyuldu

Film ve dizi sektöründe cast direktörlüğü yapan Mine Güler, Beşiktaş'ta oturuyordu. Genç kadın 11 Şubat tarihinde evinin salonunda uyurken sabaha karşı sesler duydu. Dış kapının kapatıldığını fark eden Güler, kalkıp etrafı kolaçan etti. Ortalıktaki dağınıklığı fark eden kadın, evine hırsız girdiğini anlayıp hemen polise haber verdi.Güler'in evinden 2 adet telefon, bilgisayar, yeğenine ait tablet ile bir miktar dövizin çalındığı tespit edildi. Emniyet güçleri evde yaptığı incelemede toplam zararın 100 bin lira olduğunu belirledi. Kolluk güçleri ikamette yaptığı incelemede herhangi bir delile ulaşamazken savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.