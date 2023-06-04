‘Uzaylılar ile savaşacağız’

Yusuf Güney, önceki gün Yeniköy'de görüntülendi. Uzaya merakıyla bilinen Güney, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan UFO görüntüleri hakkında ilginç açıklamalar yaptı: "Geçen sene şubat ayından itibaren dünyaya geleceklerini ben söyledim. Yavaş yavaş varlıklarına inanacağız onların. Gerçekleri değil bunlar, bir de sahteleri gönderip duruyorlar buraya. 2024 ve 2025 yıllarında çok acayip şeyler yaşayacağız. 2030'dan sonra uzaylılar ile ilgili çok acayip şeyler olacak. Sahte bir savaş bile olacak bence. Olaylar yaşanınca tekrar konuşalım."