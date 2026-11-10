Uzun süredir yalnız olan Bade İşçil'den olay itiraf! Aşk arayışında olmadığını tek cümleyle özetledi…

Uzun süredir ekranara ara veren İşçil'in aşk hakkındaki sözleri dikkat çekti.
Ancak şu ana kadar kendisini heyecanlandıran bir işle karşılaşmadığını vurgulayan ünlü oyuncu, yeni projeler hakkındaki düşüncelerini şu sözlerle aktardı:
"Keşke içinde olsam dediğim bir proje yok. Bana gelenler arasında beğendiğim bir iş yok."
"ERKEKLER ETKİLEMİYOR BENİ!"
Özel hayatında yeni bir gelişme veya beklentisi olup olmadığı yönündeki sorulara ise İşçil'den çok konuşulacak bir yanıt geldi.
Hayatı boyunca ilişki peşinde koşan bir yapısı olmadığını dile getiren güzel oyuncu, özel hayatını ve mesleki kriterlerini tek bir cümlede özetledi:
"Ben öyle arayışta bir kadın hiç olmadım. Şu an ne senaryolar ne de erkekler etkilemiyor beni."
Ünlü oyuncu Bade İşçil'in hem yeni proje hem de aşk hayatı hakkında yaptığı bu açıklamaları, magazin gündeminde yer aldı.