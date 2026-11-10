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Giriş Tarihi: 10.11.2026 11:56

Uzun süredir yalnız olan Bade İşçil'den olay itiraf! Aşk arayışında olmadığını tek cümleyle özetledi…

Ekranlarda yer aldığı projelerle hafızalarda yer edinen oyuncu Bade İşçil, uzun süren sessizliğini bozdu. Güzel oyuncu, özel hayatıyla ilgili çok konuşulacak ifadelere imza attı. İşte İşçil'in erkekler hakkındaki dikkat çeken yorumu!

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Uzun süredir yalnız olan Bade İşçil’den olay yanıt! Aşk arayışında olmadığını tek cümleyle özetledi…
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Türk televizyon ekranlarındaki projeleriyle ve rolleriyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Bade İşçil, bir süredir kameralardan uzak, sakin bir hayat sürdürüyor.

Uzun süredir yalnız olan Bade İşçil’den olay yanıt! Aşk arayışında olmadığını tek cümleyle özetledi…

Uzun süredir ekranara ara veren İşçil'in aşk hakkındaki sözleri dikkat çekti.

Uzun süredir yalnız olan Bade İşçil’den olay yanıt! Aşk arayışında olmadığını tek cümleyle özetledi…

"BİR PROJE YOK"

Ekranlara dönmek için acele etmediğini ve seçici davrandığını ifade eden Bade İşçil, kendisine ulaşan senaryoları titizlikle değerlendirdiğini belirtti.

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Uzun süredir yalnız olan Bade İşçil’den olay yanıt! Aşk arayışında olmadığını tek cümleyle özetledi…

Ancak şu ana kadar kendisini heyecanlandıran bir işle karşılaşmadığını vurgulayan ünlü oyuncu, yeni projeler hakkındaki düşüncelerini şu sözlerle aktardı:

Uzun süredir yalnız olan Bade İşçil’den olay yanıt! Aşk arayışında olmadığını tek cümleyle özetledi…

"Keşke içinde olsam dediğim bir proje yok. Bana gelenler arasında beğendiğim bir iş yok."

Uzun süredir yalnız olan Bade İşçil’den olay yanıt! Aşk arayışında olmadığını tek cümleyle özetledi…

"ERKEKLER ETKİLEMİYOR BENİ!"

Özel hayatında yeni bir gelişme veya beklentisi olup olmadığı yönündeki sorulara ise İşçil'den çok konuşulacak bir yanıt geldi.

Uzun süredir yalnız olan Bade İşçil’den olay yanıt! Aşk arayışında olmadığını tek cümleyle özetledi…

Hayatı boyunca ilişki peşinde koşan bir yapısı olmadığını dile getiren güzel oyuncu, özel hayatını ve mesleki kriterlerini tek bir cümlede özetledi:

Uzun süredir yalnız olan Bade İşçil’den olay yanıt! Aşk arayışında olmadığını tek cümleyle özetledi…

"Ben öyle arayışta bir kadın hiç olmadım. Şu an ne senaryolar ne de erkekler etkilemiyor beni."

Uzun süredir yalnız olan Bade İşçil’den olay yanıt! Aşk arayışında olmadığını tek cümleyle özetledi…

Ünlü oyuncu Bade İşçil'in hem yeni proje hem de aşk hayatı hakkında yaptığı bu açıklamaları, magazin gündeminde yer aldı.

Uzun süredir yalnız olan Bade İşçil’den olay yanıt! Aşk arayışında olmadığını tek cümleyle özetledi…

İçine sinmeyen projeleri elinin tersiyle iten ünlü ismin kariyerine ve aşk hayatına dair yaptığı bu çarpıcı itiraf hayranlarını da şaşkına çevirdi

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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Uzun süredir yalnız olan Bade İşçil'den olay itiraf! Aşk arayışında olmadığını tek cümleyle özetledi…
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