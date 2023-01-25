Vatandaştan İBB’ye bilet tepkisi: 109 yıllık tiyatromuzu mahvettiniz

İstanbullu tiyatroseverler öfkeli! İstanbul Büyükşehir Belediyesi çatısı altında hizmet veren Şehir Tiyatroları'nda yaşanan aksaklık, vatandaşı çileden çıkardı. Tiyatro gösterilerini izlemek için online bilet almak isteyenler, sitenin sürekli sistem hatası vermesine tepki gösteriyor. Bilet alamayan, sorunlarını çözecek muhatap da bulamayan vatandaşlar, sosyal medyadan İBB'yi göreve çağrıyor. İşte o tepkilerden bazıları:"Ben pes ettim bütün gece PC başında beklemekten. Böyle rezillik görmedim!- (mudboond)", "103 dakikadır çağrı merkezinin iğrenç müziğini dinliyorum.", (İpkins): "110 dakika sıra bekledim ve telefon yüzüme kapandı." (ipkins) , "Bilgisayardan giriyorum 'Çalışma var' diyor. Bileti sadece gişeden satmak nasıl bir şey ya… Sakın ha özür dilemeyin, açıklama yapmayın, hatanızı kabul etmeyin." (thewandering)