Vefat ettiğinde sadece 24 yaşındaydı! "Taht Kurmuşsun Kalbime" ile şöhreti yakalayan Esengül'ün trajik hikayesi yürek yaktı...

Henüz 15 yaşındayken Ayhan Coşkun'un düzenlediği ses yarışmasında birinci olan Esengül, müzik dünyasına hızlı bir giriş yaptı. İlk 45'liği "Aşkımı Süpürmüşler" ile kısa sürede dikkatleri üzerine çekti ve şarkısı birkaç ay içinde büyük bir hit haline geldi.
16'SINDA ARABESK MÜZİĞE ADINI ALTIN HARFLERLE YAZDIRDI
16 yaşındayken sahne dünyasına adım atan Esengül, Emel Sayın'ın alt kadrosunda Lunapark'ta sahne almaya başladı. Buradaki ikinci programının ardından bir mekandan assolistlik teklifi alan genç şarkıcı, bu teklifi kabul ederek kariyerinde önemli bir dönüm noktasına ulaştı.
Şöhreti giderek yayılan Esengül, İstanbul'un birçok ünlü mekânında sahne alarak hayran kitlesini genişletti. Arabesk müziğin unutulmaz isimleri arasına adını yazdırmayı başardı.
Şöhret basamaklarını hızla tırmandığı dönemde Orhan Akçınar ile evli olan Esengül'ün evliliği, kariyerindeki yükselişle birlikte zorlu bir sürece girdi. Şiddetli geçimsizlik yaşayan çift, bir süre sonra yollarını ayırma kararı aldı.
Müzik kariyerinin henüz başında olan Esengül'ün hayatı, 19 Nisan 1979'da yaşadığı trafik kazasıyla trajik bir şekilde son buldu. İstanbul'un Bakırköy ilçesine bağlı Ataköy semtinde meydana gelen kazada henüz 24 yaşında yaşamını yitiren sanatçı, arkasında unutulmaz şarkılar ve hüzünlü bir hayat hikâyesi bıraktı.
Müzik yaşamı boyunca 23 adet plak ve 4 adet kaset doldurmasının yanı sıra, Oksal Pekmezoğlu'nun yönettiği 'Yansın Bu Dünya' filminde Saadet Sun, Adnan Şenses ve Yaşar Yağmur ile başrolleri paylaştı.
Ölümünden sonra uzunçalarlarda toplanan 45'likleri piyasaya sürülen Esengül, günümüzde hala arabesk müziğe bıraktığı eserlerle yürekleri dağlamaya devam ediyor.
ARABESKİN ARAMIZDAN ERKEN AYRILAN BİR DİĞER YILDIZ İSMİ: MURAT GÖĞEBAKAN
90'lı yılların sonunda ve 2000'lerin başında 'Kalbim Yaralı', 'Ay Yüzlüm' ve 'Vurgunum' gibi şarkılarıyla milyonlarca dinlenme sayılarına ulaşan usta sanatçı Murat Göğebakan, 45 yıllık kısa hayat mücadelesinin ardından 2014 yılında hayata gözlerini yummuştu. Yaşadığı acılara dayanamayan ve genç yaşta kansere yenik düşen Göğebakan'ın hayat hikayesi ise yürekleri dağlayıp Türk filmlerine konu oldu. İşte duyanları yasa boğan o hayat mücadelesi...
"Ay Yüzlüm", "Vurgunum" ve "Ben Sana Aşık Oldum" gibi eserleriyle müzik dünyasına damga vuran sanatçı, 10 Ekim 1968 yılında Hatice ve Hasan Göğebakan çiftinin çocukları olarak Adana'da dünyaya geldi. Annesinin ona hamileyken apandisit ameliyatı olmasıyla sağ ayağının aşığı gelişmediğinden engelli olarak dünyaya geldi.
"Sevgi Adamı" lakabıyla sevenlerinin gönlünde özel bir yer edinen Göğebakan, anne ve babasının Almanya'daki işleri nedeniyle çocukluğu Adana ve Almanya arasında geçirdi ve müzik tutkusunu erken yaşlarda keşfetti.
İlk, orta ve lise eğitimini Adana'da tamamlayan sanatçı, 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'na girerek müzik eğitimine burada başladı. Mezuniyetinin ardından Çukurova Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışırken aynı zamanda gitar dersleri verdi.
Şarkılarıyla Anadolu rock müziğine unutulmaz eserler kazandıran usta sanatçı, 2009 yılında kendisini grip sanarak gittiği hastanede lösemi (kan kanseri) teşhisi aldı. Lösemi mücadelesi ve özel hayatındaki zorluklar, onun kısa ama dopdolu hayatını derinden etkiledi.
"OĞLUM KANSERİ YENDİ AMA İHANETİ YENEMEDİ!"
Ünlü şarkıcı Murat Göğebakan'ın annesi Hatice Göğebakan, oğlunun 2014 yılında vefat etmesinden sonra boşanma konusuna ilişkin açıklama yaptı. Açıklamasında "Oğlum kanseri yendi ama ihaneti yenemedi, eşi Sema Bekmez'in hasta yatağında ihanetini öğrenince tedaviyi reddetti, ölümü seçti" ifadelerini kullandı.
İki yıl süren yoğun tedavinin ardından 2010 yılında sağlığına kavuşsa da, hastalık 2013'te tekrar nüksetti. Lösemiyle mücadelesine devam eden sanatçı, 24 Temmuz 2014'te rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı ve 31 Temmuz 2014'te, 46 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. Ölüm nedeni, lösemiye bağlı ani kalp durması olarak açıklandı.
Sema Bekmez, Murat Göğebakan'ın vefatının ardından gözlerden uzak bir hayat sürdü. Bekmez, 6 Kasım 2020 tarihinde şeker komasına girerek 51 yaşında hayatını kaybetti.
Göğebakan vefatının ardından, Adana'nın Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'nda defnedildi.
GENÇ YAŞTA VEFAT EDEN BİR DİĞER İSİM: KAZIM KOYUNCU
Kazım Koyuncu, 7 Kasım 1971 yılında Artvin'in Hopa ilçesinde altı çocuklu bir ailenin beşinci çocuğu olarak dünyaya geldi. "İnsanların okuduğu şeylerden bir vicdan oluşur" diyen Koyuncu, ilkokul yıllarından beri okumaya çok meraklı bir çocuktu.
Müziğe ortaokul yıllarında mandolin çalarak başlayan ve ortaokul ve liseyi Hopa'da okuyan Koyuncu, üniversite sınavında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni kazandıktan sonra İstanbul'a taşındı.
Üniversitede bir sene eğitim gördükten sonra okuldan ayrılan Koyuncu'nun müzik hayatı 1992 yılında başladı. Kurduğu müzik gruplardan sonra yalnız devam etmeyi seçen Koyuncu, 2001 yılında ilk solo albümünü yayınladı.
Farklı dillerde şarkılar barındıran albümde Lazca, Megrelce, Hemşince, Gürcüce ve Türkçe şarkılar yer alıyordu. "Gülbeyaz" dizisi için yaptığı müziklerle daha geniş kitlelere ulaşmaya başlayan Kazım Koyuncu, Karadeniz turnelerinin ardından ülkenin pek çok farklı yerinde de konser vermeye başladı.
AKCİĞER KANSERİ TEŞHİSİ KONMUŞTU
2004 senesinde sevenlerine acı haberi duyuran Kazım Koyuncu'ya akciğer kanseri teşhisi konulmuştu. Hastalığına rağmen konserler vermeye devam eden Koyuncu'dan acı haber 25 Haziran 2005 günü geldi.
VEFATINDAN HEMEN ÖNCE VOLKAN KONAK'A VASİYET ETMİŞ!
Kazım Koyuncu, ölümünden hemen önce Volkan Konak ile bir görüşme yaparak son vasiyetini iletmişti. Bu vasiyet Konak'ın ölümünden sonra ortaya çıktı.
"ONU YANINA AL"
Koyuncu, 2005 yılında hayatını kaybetmeden hemen önce, grubunun kemençecisi Selim Bölükbaşı'nı Volkan Konak'a emanet ettiği öğrenildi.
"Bak burada Selim var, benim altı yaşımdan beri arkadaşım. Grubumda kemençe ve tulum çalardı. Artık gözlerimi kapatıyorum. Bu çocuğa sahip çık, onu yanına al"
Kazım Koyuncu'nun ölümünün ardından Selim Bölükbaşı, Volkan Konak ile birlikte müzik kariyerine devam etti ve yıllarca Volkan Konak ile sahnelerde yerini aldı. Ancak Konak'ın ölümünden sonra Selim Bölükbaşı, tıpkı Kazım Koyuncu gibi yakın dostu olan Konak'ı kaybetmenin acısını derinden yaşadı.
ANİ ÖLÜMÜYLE HERKESİ YASA BOĞAN BİR DİĞER İSİM: VOLKAN KONAK
27 Şubat 1967'de Trabzon'un Maçka ilçesinde dünyaya gelen Volkan Konak; güçlü sesi, şiirsel şarkı sözleri ve modern düzenlemeleriyle Türkiye'nin en sevilen sanatçılarından biri haline gelmişti.
Karadeniz müziği ile özdeşleşen usta sanatçı, çocukluk yıllarını doğup büyüdüğü Maçka'da geçirmişti. Karadeniz'in doğası ve kültürü, onun sanatsal kimliğinin şekillenmesinde büyük rol oynamıştı.
Müziğe ve sanata olan ilgisi daha küçük yaşlarında gözlerinden okunuyordu Konak'ın. Lise eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'a gelmiş ve Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'ndan mezun olmuştu.
1980'li yılların sonlarında profesyonel müzik kariyerine adım atan Volkan Konak, 1989 yılında ilk albümü olan "Suların Horon Yeri" ile müzik dünyasına giriş yapmıştı. Albüm, Karadeniz müziğinin geleneksel yapısını modern düzenlemelerle harmanlayan bir çalışma olmasıyla büyük bir ilgi çekmişti.
Daha o zamanlarda yayınlanmasına rağmen, albümde yer alan "Cerrahpaşa", "Efulim", "Mimoza Çiçeğim" gibi şarkılar hala müzik severlerin severek dinlediği şarkılarındandır.
"KUZEYİN OĞLU" LAKABI BURADAN GELMİŞ…
Şarkılarında, konuşmalarında ve sanatsal kimliğinde düzenli olarak yer verdiği Karadeniz etkileri, ona bu lakabı getiren adımlardan biri olmuştu.
"Kuzeyin Oğlu" Volkan Konak'ın hem doğduğu topraklara duyduğu bağlılığını hem de sanatına Karadeniz ruhunu yansıtmasını ifade eden bir unvan olduğundan, yıllardır halk arasında bu lakap ile bir mahlas edinmiştir.
1992 yılında Selma Konak ile bir ömür beraberliğe evet demiş, lakin düğün yapamamışlardı.
YILLAR SONRA HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİLER
Volkan ve Selma Konak çifti, evliliklerinin ilk yılında yapamadıkları düğünü 2023 yılında evlilik yıl dönümlerinde yaparak, hayallerini gerçekleştirmişti.
Çiftin bu evlilikten Şimal, Volkan ve Derin adlarını verdikleri 3 çocukları bulunuyor.
KUZEYİN OĞLU KUZEYDE TOPRAĞA VERİLDİ
Kuzey Kıbrıs'ta konser verdiği esnada sahnede geçirdiği kalp krizi ile hayatını kaybeden Volkan Konak, henüz 58 yaşındaydı.
ACI GERÇEK SEVENLERİNİ YASA BOĞDU
Sahnede fenalaşarak yere düşen Konak'ın hastaneye ulaştırıldığında ölü olduğu açıklanmıştı. Usta sanatçı, memleketi Trabzon'un Maçka ilçesindeki törenle defnedilmişti.
Henüz 58 yaşında hayata gözlerini yuman Türk müziğinin önemli isimlerinden biri olan Volkan Konak'ın vefatı, sevenlerini yasa boğdu.
GENÇ YAŞTA VEFATIYLA DERİN ÜZÜNTÜ YARATAN BİR DİĞER İSİM: UZAY HEPARI
1969 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Heparı, adını Ay'a ilk ayak basılan günden alıyordu. Müzikle tanışması küçük yaşlarda oldu. Halası Ova Sünder'in yönlendirmesiyle klasik müzik eğitimi aldı. Ancak Heparı'nın müziğe yaklaşımı akademik kalıpları aşan, duygusal ve sezgiseldi. Bu nedenle zaman zaman konservatuvar disiplinine ayak uydurmakta zorlandı. Buna rağmen İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümü'nden başarıyla mezun oldu.
POP MÜZİĞE "VİRTÜÖZ" ELİ DEĞDİ
1980'li yılların sonunda Garo Mafyan'ın İstanbul Gelişim Orkestrası'na katılan Heparı, bu dönemden itibaren pop müziğe yöneldi. Elektronik klavyeyle klasik müzik geçmişini sentezleyerek bambaşka bir tarz geliştirdi. 1989'da Zuhal Olcay'ın Küçük Bir Öykü Bu albümünde piyanist olarak yer aldı.
Asıl çıkışını ise 1990'lı yılların başında Sezen Aksu ile yaptı. Aksu'nun "Deli Kızın Türküsü" albümünde hem piyanist hem aranjör olarak çalışan Heparı, kısa sürede sektördeki en yetenekli müzik adamlarından biri olarak anılmaya başlandı. Ardından Levent Yüksel'in "Med Cezir", Sertab Erener'in "Sakin Ol!", Aşkın Nur Yengi'nin "Hesap Ver" gibi albümlerde kilit rol üstlendi.
SEZEN AKSU: "KALBİ PARMAK UÇLARINDA ATARDI"
Sezen Aksu, onun için "kalbi parmak uçlarında atan bir çocuktu" dedi. Heparı yalnızca bir aranjör değil, duyguyu sese dönüştürebilen bir iç müzisyendi. Sezen Aksu'nun sözleriyle; onunla çalışmak bir yoldaşlık, bir ruh alışverişiydi. Heparı, aynı zamanda söz yazımında da yer aldı. "Vazgeçtim", "Serserim Benim", "Kırık Vals" gibi şarkılar, onun müzikteki derinliğini ortaya koyuyordu.
Sadece Müzik Değil: Sinema Oyunculuğu da Denedi
1993 yılında Atıf Yılmaz'ın yönettiği Gece, Melek ve Bizim Çocuklar filminde oyuncu olarak da karşımıza çıktı. Canlandırdığı "Mehmet" karakteriyle beyaz perdede de dikkat çekti. Sanatın farklı dallarına duyduğu ilgiyi bu projeyle somutlaştırdı.
BİR MOTOSİKLET KAZASIYLA YARIDA KALAN YAŞAM
20 Mayıs 1994 sabahı, Etiler'de geçirdiği motosiklet kazası her şeyi altüst etti. Demet Akbağ'ın bozulmuş aracına çarptığında henüz 24 yaşındaydı. 11 gün boyunca yoğun bakımda kaldı ancak 31 Mayıs 1994'te yaşamını yitirdi.
Arkasında bir eş (Zeynep Tunuslu), bir bebek (oğlu Uzay Kanat) ve sayısız yarım kalmış melodi bıraktı.
ARADAN GEÇEN 30 YILA RAĞMEN ETKİSİ SÜRÜYOR
Uzay Heparı, yalnızca bir dönemin değil, birçok kuşağın müziğine yön verdi. Onun düzenlemeleri, yarattığı armonik dokular, Türk pop müziğinde hâlâ eşsiz kabul ediliyor. Kısa ömrüne rağmen, adını taşıyan şarkılar ve anılarla yaşamaya devam ediyor. Müziğin "arka planındaki yıldız" olarak başlayan yolculuğu, bugün hâlâ sahnelerde, kulaklıklarda ve kalplerde sürüyor.
GENÇ YAŞTA ÖLÜMÜYLE HERKESİ YASA BOĞAN BİR DİĞER İSİM: BARIŞ AKARSU!
Türk rock müziğinin genç yaşta kaybettiği, ancak ardında derin izler bırakan sanatçılarından biri olan Barış Akarsu, kısa yaşamına rağmen milyonların gönlünde taht kurdu.
Sahne performansları, kendine has yorumu ve samimi duruşuyla Türkiye müzik tarihinde özel bir yere sahip olan Akarsu, özellikle 2000'li yıllarda popülerlik kazanarak geniş kitlelere ulaştı. Onun hayatı, müzik tutkusu, ailesi ve genç yaşta yaşadığı trajedi, halen sevenleri tarafından hatırlanıyor.
Barış Akarsu'nun isminin kökeni, onun yaşamına anlam katan önemli bir detaydır. Babası Selahattin Akarsu, verdiği bir röportajda oğlunun isminin kökenini şöyle anlatmıştır:
"Barış doğduğunda bizim evde Barış Manço, Cem Karaca, Zülfü Livaneli ve Ruhi Su'nun şarkıları çok çalınırdı, ama Barış'ın adının kaynağı UNESCO'dur. Barış'ın doğduğu yıl olan 1979'da UNESCO, o yılı 'çocuk yılı' ilan etmişti. Ben de çocuklar barışı temsil ettiği için oğlumun adının 'Barış' olmasını istedim. Oğlumun başarılarıyla en büyük gururu yaşadım, kaybıyla da en büyük acıyı."
Bu sözler, Barış Akarsu'nun sadece bir sanatçı değil, aynı zamanda bir barış ve umut sembolü olarak anılmasının arkasındaki derin anlamı gözler önüne seriyor.
GENÇLİK YILLARI VE MÜZİKLE TANIŞMASI
Barış Akarsu, 29 Haziran 1979'da Amasra'da doğdu. Müzikle erken yaşta tanıştı; ailesinin evinde Barış Manço, Cem Karaca ve Zülfü Livaneli gibi dönemin önemli sanatçılarının şarkıları sık sık çalardı.
Bu müzikler onun ruhunda derin izler bıraktı. Akarsu, genç yaşlarda gitar çalmaya başladı ve kısa sürede sahneye olan tutkusu ortaya çıktı. Yerel müzik etkinliklerinde gösterdiği performanslar, onun müzik yolculuğunun ilk adımları oldu.
KARİYERİNDE YÜKSELİŞ: AKADEMİ TÜRKİYE VE İLK ALBÜM
Barış Akarsu'nun geniş kitlelerce tanınması, 2004 yılında katıldığı "Akademi Türkiye" adlı yarışmayla oldu. Burada sergilediği sahne performansı ve güçlü sesiyle yarışmayı kazandı. Bu zafer, onun müzik dünyasındaki kapılarını ardına kadar açtı. Yarışmadan sonra çıkardığı ilk albüm, özellikle gençler arasında büyük ilgi gördü.
Akarsu'nun müziği, geleneksel rock anlayışıyla Anadolu'nun samimi ve içten melodilerini harmanlayarak farklı bir tarz yarattı. Şarkılarında hayatın zorlukları, aşk ve umut temalarını işledi. Bu samimi yaklaşım, dinleyicilerle güçlü bir bağ kurmasını sağladı.
SANATÇI KİŞİLİĞİ VE SAHNEDEKİ ENERJİSİ
Barış Akarsu sahnede enerji doluydu. Kendine özgü gitar çalımı, güçlü vokali ve içtenliğiyle seyircisini büyülerdi. Onun sahnedeki varlığı, gençlerin idolü haline gelmesini sağladı. Müzik dünyasında "gençlerin sesi" olarak anıldı. Bir yandan klasik rock tınılarını yaşatırken, diğer yandan Türkiye'nin müzik sahnesine yeni bir soluk getirdi.
KİŞİSEL HAYATI VE ZORLUKLAR
Barış Akarsu, müzik kariyerinin yanı sıra ailesine de çok düşkündü. Babası Selahattin Akarsu'nun verdiği röportajda da görüldüğü gibi, Barış'ın hayatındaki en büyük destekçilerden biri ailesiydi. Babasının sözleri, onun sadece başarılı bir sanatçı değil, aynı zamanda sevgi dolu bir evlat olduğunu da gösterir.
Ancak Barış'ın hayatı, trajik bir kaza ile dramatik bir şekilde sona erdi. 2007 yılında geçirdiği trafik kazası sonrası uzun süren sağlık mücadelesine rağmen kurtarılamadı. Bu kayıp, Türk müzik camiasında ve hayranlarında derin bir üzüntü yarattı. Onun ölümü, genç yaşta hayata veda eden sanatçılar arasında anılmasına neden oldu.
MİRASI VE UNUTULMAZLIĞI
Barış Akarsu, arkasında unutulmaz şarkılar ve milyonların kalbinde yaşayan bir anı bıraktı. Şarkıları, rock müziğin Türkiye'deki gelişimine önemli katkılarda bulundu. Onun müziği, hâlâ radyolarda çalıyor ve yeni nesil müzikseverler tarafından keşfediliyor.
"KAR BEYAZDIR ÖLÜM" DEMİŞTİ: KERİM TEKİN'İN ŞOKE EDEN ÖLÜMÜ!
1990'ların parlayan yıldızlarından, Türk pop müziğinin genç prensi Kerim Tekin, 27 Haziran 1998'de Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde geçirdiği elim bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Henüz 23 yaşında olan Tekin, müzik kariyerinin zirvesindeyken aramızdan ayrıldı. Fakat ölümüne dair özellikle bir detay sevenlerini kahretti…
FESTİVAL COŞKUSU VE ERKEN VEDA
Kerim Tekin, Sandıklı Termal'98 Festivali kapsamında 26 Haziran akşamı Belediye Meydanı'nda coşkulu bir konser verdi. Hayranlarıyla buluştuğu bu özel gecenin ardından, yakın bir arkadaşının nişan törenine katılmak üzere İstanbul'a dönmeye karar verdi.
Festivalin ertesi günkü kapanış törenini beklemeden, menajeri ve bateristi Halis Bütünley ile birlikte yola çıktı.
KAZA VE KAYIP
Afyon-Sandıklı karayolunun 20. kilometresinde, karşı yönden gelen süt tankeri ile kimliği belirlenemeyen kömür yüklü bir kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kömür kamyonu, Kerim Tekin'in kullandığı otomobilin üzerine devrildi.
Aynı kazada bir yolcu otobüsü de araçlara çarptı. Tekin olay yerinde hayatını kaybederken, Halis Bütünley ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
HAYRANLARIN VE SANAT DÜNYASININ YASI
Kerim Tekin'in ani ölümü, müzik dünyasında ve hayranları arasında büyük bir şok ve üzüntü yarattı. Sanatçı dostları Reyhan Karaca, Seçil Heper, Alişan, Zafer Peker ve Ercan Turgut derin bir yas yaşadı. Özellikle Zerrin Özer, ölüm haberini aldıktan sonra sinir krizi geçirdi ve doktor müdahalesiyle sakinleştirildi.
KISA SÜREYE SIĞAN BAŞARILAR
Kerim Tekin, 1995 yılında çıkardığı "Kara Gözlüm" albümüyle müzik dünyasına adım attı. 1997'de yayınladığı "Haykırsam Dünyaya" albümüyle büyük bir çıkış yakaladı.
Özellikle "Kar Beyaz" şarkısı, onun en çok bilinen eserlerinden biri oldu. Ayrıca, "Yaz Aşkım" adlı filmde başrol oynayarak oyunculuk kariyerine de adım attı.
BİR GÜN DAHA KALSAYDI...
Eğer Kerim Tekin, festivalin kapanış törenini bekleyip bir gün daha Sandıklı'da kalsaydı, belki de o ölümcül kazadan kurtulacaktı. Bu trajik olay, hayatın ne kadar kırılgan olduğunu ve bazen küçük kararların büyük sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.
UNUTULMAZ BİR MİRAS
Kerim Tekin'in ardından, hayranları ve sanatçı dostları onun anısını yaşatmak için çeşitli etkinlikler düzenledi. Zerrin Özer, 1998 yılında çıkardığı albümünde yer alan "Şimdi Uzaklardasın" şarkısını Kerim Tekin'e ithaf etti. Ayrıca, "Kar Beyaz" şarkısının düet versiyonu da yayınlandı.
Kerim Tekin, kısa ömrüne rağmen müzik dünyasında derin izler bıraktı. Onun şarkıları hâlâ dinleniyor, anısı yaşatılıyor. Eğer o gün bir gün daha bekleseydi, belki de bugün müzik dünyasında çok daha büyük başarılara imza atmış olacaktı.