Vefat ettiğinde sadece 24 yaşındaydı! "Taht Kurmuşsun Kalbime" ile şöhreti yakalayan Esengül'ün trajik hikayesi yürek yaktı...

UNUTULMAZ BİR MİRAS

Kerim Tekin'in ardından, hayranları ve sanatçı dostları onun anısını yaşatmak için çeşitli etkinlikler düzenledi. Zerrin Özer, 1998 yılında çıkardığı albümünde yer alan "Şimdi Uzaklardasın" şarkısını Kerim Tekin'e ithaf etti. Ayrıca, "Kar Beyaz" şarkısının düet versiyonu da yayınlandı.

Kerim Tekin, kısa ömrüne rağmen müzik dünyasında derin izler bıraktı. Onun şarkıları hâlâ dinleniyor, anısı yaşatılıyor. Eğer o gün bir gün daha bekleseydi, belki de bugün müzik dünyasında çok daha büyük başarılara imza atmış olacaktı.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör