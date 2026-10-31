Haberler Günaydın Haberleri Vefatından 20 yıl sonra mükemmellik ödülü
Giriş Tarihi: 31.10.2026

Vefatından 20 yıl sonra mükemmellik ödülü

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Vefatından 20 yıl sonra mükemmellik ödülü
  • ABONE OL
Aretha Franklin'den Bee Gees'e, Norah Jones'tan Barbara Streisand'a uzanan çalışmalarıyla dünya müziğine yön veren Türk müzik yapımcısı Arif Mardin, Rock & Roll Hall of Fame'in 2026 Müzikal Mükemmellik Ödülü'ne layık görüldü. Toplam 11 Grammy Ödülü kazanan ve uluslararası müzik endüstrisindeki başarılarıyla adından bahsettiren 2006 yılında vefat eden yapımcıya verilen bu ödül onun müzik dünyasına yaptığı katkıların kalıcı bir takdiri niteliğini taşıyor. Ödül töreninin 14 Kasım'da Los Angeles'ta gerçekleştirilmesi planlanıyor.
#LOS ANGELES
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Vefatından 20 yıl sonra mükemmellik ödülü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA