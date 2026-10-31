Vefatından 20 yıl sonra mükemmellik ödülü

Aretha Franklin'den Bee Gees'e, Norah Jones'tan Barbara Streisand'a uzanan çalışmalarıyla dünya müziğine yön veren Türk müzik yapımcısı Arif Mardin, Rock & Roll Hall of Fame'in 2026 Müzikal Mükemmellik Ödülü'ne layık görüldü. Toplam 11 Grammy Ödülü kazanan ve uluslararası müzik endüstrisindeki başarılarıyla adından bahsettiren 2006 yılında vefat eden yapımcıya verilen bu ödül onun müzik dünyasına yaptığı katkıların kalıcı bir takdiri niteliğini taşıyor. Ödül töreninin 14 Kasım'da Los Angeles
'ta gerçekleştirilmesi planlanıyor.