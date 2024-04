Veteran komedyenler ligi

Oyuncu Mehmet Esen ve komedyen Hasan Can Kaya, aynı gün farklı olaylar sonrasında Cem Yılmaz'a sert çıktı. İlk olarak Mehmet Esen, Yılmaz'ın daha önce çektiği uzay temalı filmde canlandırdığı karakteri sosyal medya hesabında paylaşması sonrasında açıklamalarda bulundu. Esen, "Y.vşak, uzay filmlerini Ali Nar'ın Uzay Çiftçileri romanından nasıl çaldığını anlat da insanlar seni daha iyi tanısın" diyerek Yılmaz'a hakaret ederek hırsızlık ile suçladı. Diğer bir olay da Cem Yılmaz'ın gösterisinde Hasan Can Kaya'ya gönderme yapması oldu. Muhabirler Hasan Can Kaya'ya bunu sorunca Kaya, "Oyuna benim yerime veteran komedyenler liginden Cem Yılmaz girmiş. Ama olmamış" dedi.