Vicdansız linç ekibi iş başında

Benfica'da forma giyen milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, Gazze'de yaşanan zulme dikkat çekmek için paylaşım yaptı. Kerem bu yüzden; CHP lideri Özgür Özel'in boykot çağrısının ardından birçok ünlüyü hedef haline getirenler tarafından linç edildi. Ünlü futbolcunun yaptığı paylaşım sosyal medya vandalları tarafından Türkiye'deki protestolarla kıyaslandı.

YORUMLAR PES DEDİRTTİ

Aktürkoğlu'nun "Gazze'de Zulüm Arşa Dayandı" paylaşımına bazı kendini bilmezler küfür ve hakaret yağdırdı. Aktürkoğlu'na "Gazze'de zulüm var da Türkiye'de bayram mı var?", "Git savaş o zaman, seni tutan mı var" şeklinde yapılan yorumlar pes dedirtti. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise hakaretlere tepki gösterip Aktürkoğlu'nu destekledi.