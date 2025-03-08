Viral listelere üst sıradan giriş

Geçtiğimizdönemde yayınladığı Yerine şarkısıyla dikkatleri üzerine çeken Pınar Soykan, yeni şarkısı Sakla ile müzik dünyasında yine güçlü bir çıkış yaptı. Dijital müzik platformu Top 50 Viral Türkiye listesine 13'üncü sıradan giriş yapan şarkı, yayınlandığı ilk haftadan itibaren büyük ilgi görerek sosyal medyada viral oldu. Dinleyicilerin yoğun ilgisiyle kısa sürede müzik listelerinde yükselişe geçen Sakla, duygusal derinliği ve etkileyici melodisiyle büyük beğeni topluyor. Sanatçının yeni şarkısı tüm dijital platformlarda dinleyicilerle buluşuyor.