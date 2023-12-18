Vize çilesi

Vatandaşlardan sonra sanat dünyasının ünlü isimleri de yaşadıkları vize problemleri nedeniyle Batılı ülkelere tepkili. Son vize kurbanı Cem Belevi oldu. Geçerli Schengen vizesi olmasına rağmen Almanya'ya giden sanatçı, havalimanından geri çevrildi. Polis, ünlü sanatçıyı bahanelerle mağdur etti. Sanatçı, Bremen'den İstanbul'a aynı gün uçuş olmadığı gerekçesiyle bir gün gözaltında tutulmak istendi.Gözaltını kabul etmeyen Belevi, Hamburg'a götürülüp oradan İstanbul'a gönderildi. Belevi'ye, Almanya'ya sokulmama nedeni olarak vizeyi Fransa'dan alması gösterildi. Hande Yener de konser için gideceği ABD'den vize alamamıştı. Özcan Deniz'in 2 Aralık'taki Almanya konseri de ekibinin vizeleri gecikince ertelenmişti. Fazıl Say ise yaşadığı vize problemi nedeniyle İngiltere'ye tepki göstermişti.