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Giriş Tarihi: 19.12.2023

Vize çilesi

Hande Yener, Özcan Deniz, Fazıl Say, Başak Daşman derken bir sanatçı daha vize şoku yaşadı. Arkadaşının düğününe katılmak için Bremen’e giden Cem Belevi, Schengen vizesini Fransa’dan aldığı gerekçesiyle Almanya’ya sokulmadı, gözaltına alınmak istendi

MERVE YURTYAPAN MERVE YURTYAPAN
Vize çilesi
CEM BELEVİ MAĞDUR EDİLDİ
Vatandaşlardan sonra sanat dünyasının ünlü isimleri de yaşadıkları vize problemleri nedeniyle Batılı ülkelere tepkili. Son vize kurbanı Cem Belevi oldu. Geçerli Schengen vizesi olmasına rağmen Almanya'ya giden sanatçı, havalimanından geri çevrildi. Polis, ünlü sanatçıyı bahanelerle mağdur etti. Sanatçı, Bremen'den İstanbul'a aynı gün uçuş olmadığı gerekçesiyle bir gün gözaltında tutulmak istendi.



İSTANBUL'A GERİ GÖNDERİLDİ
Gözaltını kabul etmeyen Belevi, Hamburg'a götürülüp oradan İstanbul'a gönderildi. Belevi'ye, Almanya'ya sokulmama nedeni olarak vizeyi Fransa'dan alması gösterildi. Hande Yener de konser için gideceği ABD'den vize alamamıştı. Özcan Deniz'in 2 Aralık'taki Almanya konseri de ekibinin vizeleri gecikince ertelenmişti. Fazıl Say ise yaşadığı vize problemi nedeniyle İngiltere'ye tepki göstermişti.
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Vize çilesi
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