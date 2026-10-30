X-Men ve Star Trek’in efsane ismi hayatını kaybetti!

KRALİÇE TARAFINDAN ŞÖVALYE İLAN EDİLMİŞTİ

Altmış yılı aşkın süren kariyeri boyunca sanat dünyasına sunduğu eşsiz katkılar, Stewart'ı İngiltere'nin en saygın simgelerinden biri yaptı. Usta oyuncu, bu benzersiz başarıları ve sanata adadığı ömrü neticesinde 2010 yılında Kraliçe II. Elizabeth tarafından bizzat şövalyelik unvanıyla onurlandırılmıştı.



Haber Girişi Aybike Şahin - Editör