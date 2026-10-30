X-Men ve Star Trek’in efsane ismi hayatını kaybetti!

"Star Trek" serisinde Kaptan Jean-Luc Picard ve "X-Men" filmlerinde Profesör Charles Xavier rolleriyle sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran Sir Patrick Stewart, 86 yaşında Los Angeles'taki evinde aramızdan ayrıldı. Usta oyuncunun vefat haberini eşi Sunny Ozell ve kederli ailesi kamuoyuna duyurdu.
Alzheimer hastalığı ve Lewy cisimcikli demans ile geçen kısa bir sürecin ardından yaşama veda eden Stewart'ın, son anlarını sevdiklerinin sarmalında, müzik, dualar ve tebessümler eşliğinde huzurla geçirdiği açıklandı. 13 Temmuz 1940'ta İngiltere'nin Yorkshire bölgesinde doğan efsane isim, henüz 12 yaşındayken adım attığı sahnelerde sanatının ilk temellerini atmıştı.
Hem bilim kurgunun hem de süper kahraman evreninin en unutulmaz yüzlerinden biri haline gelerek nesiller boyu milyonları ekran başına kilitledi.
KRALİÇE TARAFINDAN ŞÖVALYE İLAN EDİLMİŞTİ
Altmış yılı aşkın süren kariyeri boyunca sanat dünyasına sunduğu eşsiz katkılar, Stewart'ı İngiltere'nin en saygın simgelerinden biri yaptı. Usta oyuncu, bu benzersiz başarıları ve sanata adadığı ömrü neticesinde 2010 yılında Kraliçe II. Elizabeth tarafından bizzat şövalyelik unvanıyla onurlandırılmıştı.