Yakalandığı rahatsızlığı açıkladı

Ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş yakalandığı hastalığı açıkladı. İki ay boyunca muayeneden geçen Yalçıntaş'ın Ramsay Hunt Sendromu (zona ve suçiçeğine neden olan, varicella zoster adındaki virüs nedeniyle ortaya çıkan bir hastalık) ile karşı karşıya olduğu ortaya çıktı. Şarkıcı hastalığıyla ilgili olarak "Bu sendrom bir virüsün orta kulağımı enfekte etmesi ile denge ve işitme siniri üzerinde tahribat yaratması ile ortaya çıkıyor. Son altı aydan beri sağ kulağımda sürekli çınlama ve karıncalanma hissi yüzümün sağ tarafında uyuşukluk ve şişkinlik, üst damağımda kabarcık, yürürken denge problemleri, hafif sendeleme gibi şikayetler ile karşı karşıyaydım. Damar yolu ile verilecek ilaçlar ile tedavisi mümkün haftaya salı günü başlayacağız tedaviye. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederim" açıklaması yaptı.