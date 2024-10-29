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Giriş Tarihi: 30.10.2024

‘Yakınlarımızla en mutlu anımızı paylaştık’

‘Yakınlarımızla en mutlu anımızı paylaştık’
Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu ile işletmeci Ural Kaspar, geçtiğimiz günlerde gizli bir törenle hayatlarını birleştirmişti. Çift, önceki akşam yakınları için düğün yaptı. Kaspar'ın Suadiye'deki mekanında gerçekleşen davete Gülsim Ali, Deniz Baysal, Ege Kökenli ve Pelin Uluksar gibi ünlü isimler katıldı. Çift, nikah seremonisinin ardından geceye başka bir mekanda devam etti. Tüm davetliler gece boyunca dans edip eğlendi. Helvacıoğlu, "Çok mutluyuz, yakınlarımızla da bu mutluluğumuzu paylaşmak istedik" dedi.
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‘Yakınlarımızla en mutlu anımızı paylaştık’
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