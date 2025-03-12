Yalan tanıklık başlarını yaktı

Menajer Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tanık olarak dinlenen oyuncu Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun yalan beyan verdikleri iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılmıştı. Yürütülen soruşturma sonunda Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında "Yalan tanıklık" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis istemli iddianame düzenlendi.

ALABORA İLE İLETİŞİM KURDULAR

Ergenç ve Kocaoğlu, Gezi Parkı ana davası firari sanığı Mehmet Ali Alabora ile hiçbir şekilde irtibatlarının bulunmadığını, yalnızca sanat camiasından tanıştıklarını beyan etmişlerdi. Ancak Ergenç'in Alabora ile 12 kez iletişim kurduğu tespit edildi. Kocaoğlu'nun da eylemlerin yoğunlaşmaya başladığı dönemde Alabora ile iletişim kaydının bulunduğu tespit edildi.