Yalancı ve kötüsün

Ünlü fenomen Ceren Yılmaz, Elçin Sangu'nun sevgilisi Yunus Özdiken'in ajansı tarafından kendi çektiği seyahat görüntülerinin ödeme yapılmadan kullanıldığını belirtip şikayetçi oldu. Yılmaz, orijinal verileri silip kendisini mağdur ettiklerini iddia etti. Sangu ise "İnternet üzerinden bulduğum kızın şantajıyla karşılaştım. PR çalışması yapmaya çalıştı, şikayetçi oldum" dedi.

'DAVAYI BEN KAZANDIM'

Ceren Yılmaz ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Sen yalancısın ve kötüsün. Senin sevgilin hem yalancı, hem kötü, hem de emek hırsızı. 'Ceren bizi kendi PR çalışması için kullandı biz de onu dava ettik, 3 kere ifadeye çağrıldı' dedin. Sizi ciddiye almadıkları için kovuşturmaya gerek duyulmadı, davanız bile görülmedi. Elçin Sangu davasını kazandım. Devlet beni haklı buldu."