Yangın bölgelerine anlamlı destek

'DOĞRU Koca Nasıl Seçilir?' gösterisini İzmir'de sahneleyen Yasemin Sakallıoğlu, bu yaz yaşanan yangın felaketlerini unutmadı. Gösteriye gelen izleyiciler adına, yangından zarar gören alanların yeniden ağaçlandırılması için bağışta bulundu. Yangınlarla tahrip olan alanların yeniden yeşermesi için TEMA Vakfı'nın Orman Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yürüttüğü ağaçlandırma çalışmalarına destek vermek istediğini belirten Sakallıoğlu, "Zor zamanlarda birbirimizin yanında olmamız çok kıymetli. Doğaya sizlerin adına 1000 fidanla küçük bir katkı sunmak istedim" dedi.