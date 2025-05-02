Yangında hayatını kaybetti

ABD'li şarkıcı ve söz yazarı Jill Sobule, 66 yaşında hayata gözlerini yumdu. Yıldız ismin, Minnesota'daki evinde çıkan yangında öldüğü bildirildi. Sobule'ün basın sözcüsü, Variety dergisine yaptığı açıklamayla şarkıcının ölümünü doğruladı. Sobule, dün Swallow Hill Music'in Tuft Tiyatrosu'nda konser verecekti. Sobule'ün menajeri John Porter ise ünlü şarkıcı için "Onunla çalışırken çok eğleniyordum. O bir doğa ve insan hakları savunucusuydu'' ifadelerini kullandı. Müziğini toplumsal sorunları gündeme getirmek için kullanan sanatçı, kariyeri boyunca idam cezası, anoreksiya nervoza ve üreme hakları gibi konularda farkındalık yaratmaya çalışmıştı.